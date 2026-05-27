驚！SJ利特突傳車禍 僅發文3句話就失聯

特利2週前才因為寶貝愛犬「心空（Shimkoong）」最近心臟病與肺水腫病情惡化而憂心不已，昨又傳出車禍消息，讓粉絲十分擔心他的情況。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕首位在台灣拿下金鐘主持人獎的韓星利特，昨（26日）突在在粉絲付費平台「Bubble」上透露自己遭遇車禍，讓全球ELF們十分擔心，因為他僅留下短短3句話後，就未再更新近況，經紀公司也沒發布官方說法，目前呈現暫時失聯的情況。

來台灣就像走灶咖一樣，和台粉關係十分緊密的Super Junior，隊長利特個性溫暖又幽默，擄獲粉絲無數鄉，他昨天中午發文表示自己在前一天（25日）開車時，突然遭後方車輛追撞，他透露肇事司機疑似疲勞駕駛，不慎誤踩油門才直接衝撞上他的車尾。

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利特僅在告訴粉絲們「全身都好痛」，就未再多做解釋，粉絲推測他人目前應該是在醫院做進一步檢查或靜養，因為這並不是他第一次出車禍，最嚴重的那次（2007）一度縫了 170 針。由於經紀公司尚未對外發表進一步的傷勢細節與事故說明，大批ELF紛紛在網路上留言集氣，希望隊長平安無事。

利特昨（26日） 一連發了3條訊息，內容如下：

第一條： 어제 차 사고가 났어요.. 뒤에서 그냥 박아버리네요..ㅠㅠ （昨天發生車禍了.. 後面就這樣直接撞上來了..ㅠㅠ） 第二條： 졸음운전 하신 거 같은데 엑셀을 밟으셨나 봐요.. （司機好像是疲勞駕駛，似乎還踩了油門的樣子..） 第三條： 온몸이 다 아프네요 （全身都好痛啊）

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