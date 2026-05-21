小滿送財「5星座」迎5運高峰！ 專家：把握15天逆轉2026下半年

（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（21）日迎來24節氣中的「小滿」，在占星學上也迎來了重大的星象位移！太陽於今日正式進入雙子座，開啟了充滿變動與思維活躍的「雙子月」。緊接著在明（22）日，還將迎來「太陽合相天王星」的重磅宇宙能量。星座達人塔妮婭老師點明，這波星象不僅將為12星座帶來強烈的「顛覆與覺醒」磁場，其中有5個星座運勢更是全面大爆發，分別在財運、工作、創意、朋友圈方面，大有斬獲！

星座達人塔妮婭老師進一步分析表示，由於火星已於5月19日率先進入金牛座，這段期間大家的行動力、慾望與發脾氣的方式都會變得非常「金牛化」，從先前的急躁快速，轉為慢條斯理、一步一腳印的沉穩路線，對於個人價值觀與金錢運用也會變得格外精打細算。

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【迎小滿．12星座強運王TOP5】

◎TOP5：獅子座│朋友運最強

破圈的人氣魅力：社交圈迎來新氣象，憑藉獨特的個人魅力成功打破既定圈子，吸引到更多志同道合、具備影響力的新朋友。

◎TOP4：處女座│事業運最強

前瞻性的領導風格：在職場上打破常規，展現出極具未來感與前瞻性的思維，以獨特的領導魅力帶領團隊開創新局。

◎TOP3：魔羯座│工作運最強

獨創的工作模式：告別過去死板的流程，這段期間將發展出專屬於自己、極具效率且新穎的獨創工作模式，讓人刮目相看。

◎TOP2：天蠍座│偏財運最強

突發性的大財進出：受到天王星能量的激盪，偏財運勢起伏劇烈卻充滿驚喜，容易有突發性的大筆資金或財富進出，考驗精準投資的眼光。

◎TOP1：牡羊座│表達運最強

點子新穎語出驚人：強勢榮登運勢榜首！這段期間你的思維跳脫框架、點子源源不絕，在溝通與表達上總能語出驚人、一針見血，靠著超強的言語渲染力驚豔全場。

➤風象星座：♊雙子、♎天秤、♒水瓶

聚焦於個人風格、自我表達與人生觀。這是一段展現創意與獨立自由的黃金期，3星座將迎來「重新開機」的洗禮。

➤火象星座：♈牡羊、♌獅子、♐射手

影響擴及人際關係、婚姻合作關係與朋友圈。建議用獨特且極具自我風格的方式，去與外界建立交流與連結。

➤土象星座：♉金牛、♍處女、♑摩羯

震撼將發生在物質財富、職場工作與社會成就3方面。預期將迎來突破與革新，甚至是一場戲劇化的顛覆。

➤水象星座：♋巨蟹、♏天蠍、♓雙魚

影響層面將觸動原生家庭、內在潛意識與直覺轉化。對於極度渴求變化的人來說，這會是一場命運與天賦的覺醒。

（註：可同時參考上升星座和太陽星座）

【塔妮婭老師 專家小檔案】

．專長：靈魂占星（星座）、塔羅占卜、寵物溝通、生命靈數、數字占卜、盧恩符文占卜、五感頌缽調頻、催眠療癒、七脈輪精油療癒、臼井靈氣能量療癒

．經歷：美國NGH國際催眠師、美國IACT催眠治療師、臼井靈氣高階療癒師、美國NAHA國際芳療師、五感調頻頌缽音療師、潔客幫專任寵物溝通師

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☆民俗說法僅供參考☆

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