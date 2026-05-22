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娛樂 最新消息

台灣圖文作家赴香港參展！活動前2天被取消資格 啾啾妹道歉了

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣圖文創作家「啾啾妹」原本將在5月23日至25日參加香港插畫及文創展（HKICS11），結果在活動前兩天（21日）突然收到通知，被主辦告知無法參展，讓她們團隊覺得非常突然，在網上引發熱烈討論。

啾啾妹發聲明，透露被告知無法參展。（翻攝自啾啾妹IG）啾啾妹發聲明，透露被告知無法參展。（翻攝自啾啾妹IG）

啾啾妹與老公卡爾是一對台港夫婦，不過卡爾目前已取得台灣身分證。啾啾妹本來為了這次展覽，與團隊成員們投入許多心力準備，包括展場設計、粉絲見面活動安排等等，且這次的販售商品也都已經提前抵達香港，一切都準備就緒，「我們一直很期待能再次和香港的大家見面，發生這樣突如其來的變動，我內心也感到十分遺憾與不捨，讓大家失望了真的非常抱歉。」

啾啾妹也不忘感謝主辦團隊投入許多心力協助展覽安排，面對這次突發狀況，相信大家都感到相當無奈與惋惜。啾啾妹表示，目前正與主辦方進一步確認相關原因與後續處理方式，再次向所有期待見面的朋友說聲抱歉，若有後續消息一定會第一時間再和大家更新。

「謝謝一直以來支持啾啾妹的香港粉絲，香港曾經帶給我很多溫暖的回憶，就像我的第二個家一樣！希望未來還有機會再好好和大家見面 。」啾啾妹說道。

網友也十分遺憾，紛紛表示，「期待下次跟香港粉絲們見面的機會」、「一定要追究明確原因」、「不可抗力嗎」、「坦白講，真的別來香港了，我們去台灣看你就好，這些事，大家明白就好」、「我來擺攤的其中之一的原因就是想見你們的攤位，從上學的時候就開始追蹤了好遺憾」、「怪了，香港媳婦不能參加」。

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