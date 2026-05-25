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娛樂 最新消息

二審維持2年6月徒刑！NONO不服判決「再提上訴」

NONO案二審維持2年6月，高檢署放棄上訴，他決定「上訴到底」。（資料照，記者陳逸寬攝）NONO案二審維持2年6月，高檢署放棄上訴，他決定「上訴到底」。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人「NONO」陳宣裕涉及的性侵與猥褻指控案件，高等法院於上月完成二審宣判，法官認定其強制性交未遂罪名成立，維持一審2年6個月的有期徒刑判決。雖然高等檢察署考量訴訟程序與執行效率，已決定尊重判決不再提起上訴，不過NONO為了爭取自身清白，不接受有罪判決，已正式向最高法院提出上訴。

回顧案件始末，NONO先前共面對10位民眾的指控，但歷經一、二審法院的審理，最終僅有1起案件被認定罪證明確。該案發生於2011年間，NONO在參與綜藝節目後，邀請一名女子搭乘順風車回家，途中卻將車輛駛至大稻埕河濱停車場，並在車內對該女子施加違反其意願的行為而未遂。二審法官裁定，原審量刑符合法定範圍，並無過重或濫權之虞，因此維持原判。

NONO拒接受判決，上訴最高院。（資料照，記者王文麟攝）NONO拒接受判決，上訴最高院。（資料照，記者王文麟攝）

至於其餘5位指控者的部分，一、二審法院皆因證據不足而判決無罪。法院解釋，由於各指控者皆未親眼見證其他人的受害過程，在法律實務上無法互為補強證據；此外，部分陳述內容存在些許瑕疵，亦有與客觀事實未盡相符之處。在司法「罪疑唯輕」的原則下，因缺乏足夠的積極證據，法院給予無罪裁定。即便檢方決定不再針對無罪部分上訴，但由於NONO方面已提出上訴，全案後續將交由最高法院審理。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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