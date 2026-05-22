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娛樂 最新消息

馬家終於攤牌？ 周美青罕見發聲 「神秘時間差」掀外界聯想

前總統馬英九（左）及夫人周美青，之後將對外發言權交給馬英九胞姊馬以南。（資料照，記者廖振輝攝）前總統馬英九（左）及夫人周美青，之後將對外發言權交給馬英九胞姊馬以南。（資料照，記者廖振輝攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前總統馬英九創立的馬英九基金會爆出財政紀律風波後，妻子周美青昨（21）罕見發聲，表示將妥善安排馬英九醫療照護，並授權馬英九姊姊馬以南代表馬家對外發言。對此，媒體人樊啓明在社群發文指出一點疑惑。

前總統馬英九（右）過去相當受女性支持者歡迎，甚至有人獻吻。（資料照，記者廖振輝攝）前總統馬英九（右）過去相當受女性支持者歡迎，甚至有人獻吻。（資料照，記者廖振輝攝）

樊啟明認為「馬家人發聲了…但時間卻是壓在5／12？」原來周美青在聲明當中簽名中留下的日期是5月12日，卻拖到21日晚間才曝光，引起樊啟明疑惑。網友也紛紛附和，認為馬家人應該在達成「讓馬英九好好的退休，不要再讓人利用當槍使」共識後，才與外界協調，並於昨日發表。

馬英九姊姊馬以南之後將代表馬家對外發言。（資料照，記者黃耀徵攝）馬英九姊姊馬以南之後將代表馬家對外發言。（資料照，記者黃耀徵攝）

網友分析，這也代表從5月12日之後，馬英九的發言都可以無視了？也有人認為「早就擬好的文件是要給金溥聰面子，這是馬總統／馬家人厚道，不過現在不用了」。網友也一致認為：讓馬前總統留下最後的尊嚴吧！

樊啟明認為「馬家人發聲了…但時間卻是壓在5／12（紅框處）？」（翻攝自臉書）樊啟明認為「馬家人發聲了…但時間卻是壓在5／12（紅框處）？」（翻攝自臉書）

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