孫安佐自製「火箭槍」清晨被捕！老爸孫鵬4字回應全網心疼

〔記者李紹綾／台北報導〕狄鶯與孫鵬的獨子孫安佐14日在IG興奮公開自己2026年最新發明，在河堤旁直接化身「瘋狂科學家」，背著類似瓦斯桶的裝備噴出10多公尺的超巨量火柱，頓時黑煙遮天。這宛如電影特效的「火箭槍」影片一出，士林分局當場坐不住了，認為此舉恐涉及公共危險罪及槍砲條例，昨報請檢方指揮，今（16日）清晨6點拂曉出擊，直接前往孫家將他拘提到案。爸爸孫鵬4字回應。

孫鵬（右）與兒子孫安佐。（翻攝自臉書）

據悉，警方清晨上門執行搜索時，孫鵬和狄鶯這對明星爸媽都在家，只能眼睜睜看著家中被搜出那把威猛的「噴火器」，並配合警方將兒子帶走。

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對於寶貝兒子又因為軍火愛好登上社會版面，父親孫鵬不改以往的低調與沉穩，稍早透過經紀人，僅用4個字淡定回應：「配合調查。」簡短的一句話，寫滿了身為人父的無奈與身經百戰的豁達。孫安佐的經紀人則未接電話。

回顧這段讓孫安佐被捕的影片，他雖然強調全程都有進行安全控管和相關防護措施，但那伴隨大量濃煙、直衝半空的橘紅色強烈火柱，危險程度簡直直逼火箭炮，不免讓附近居民捏一把冷汗，目前孫安佐仍在接受偵訊中。

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