【5/18～5/24星座錦囊】星象趕通告帶旺財氣！4星座「正偏財」雙贏、3星座小心瞎忙

5月中下旬財星點燈！12星座本週的財氣分別迎來「天降財富、穩健正財、破財警報」等不同命運。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕天氣悶熱身體沉？本週星象行程排得比大明星還要滿！先是、火星進金牛、金星入巨蟹，後有太陽進雙子與節氣「小滿」同一天報到。

對此星象，星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，「水星雙子合相天王星」會讓人腦袋如被雷劈到般靈感一閃；緊接著「火星衝金牛＋金星入巨蟹」，火金雙星同移位，則如同「暴君與玻璃心」大亂鬥，12星座不僅需嚴防死牛脾氣原地噴發，還容易負能量爆棚。而「太陽進雙子」撞「小滿」，則迎來「身體很懶、心裡很煩」焦慮期。

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財運方面，12星座本週分別迎來「天降財富、穩健正財、破財警報」等不同命運，雙子坐等橫財、金牛正財強、水瓶靠靈感獲利、巨蟹有女性貴人…， 安德魯溫馨叮嚀，大家真的要打起十二萬分精神，一起動起來！

♈️【牡羊座】

．工作：你的腦袋這禮拜轉得比噴射機還快，點子多到神仙下凡都佩服。但要注意，火星進金牛會讓你變得很沒耐心，看同事慢吞吞你就想噴他，活像個職場暴君。拜託，冷靜點，別把辦公室變戰場！

．感情：單身的，桃花就在社交軟體或聚會裡。只要你別擺出一副要找人單挑的臭臉，你的魅力還是很強的。有對象的，另一半會覺得你最近超難溝通，因為你只想聽自己的。耳朵打開，嘴巴少動，這禮拜才有辦法減少爭執，不要吵到翻天你才後悔。

．財運：超強行動力會讓你賺到錢，投資眼光不錯。但心不要太大，看事情千萬別過度樂觀，保守一點才是上策。

．健康：不要再熬夜了，你的身體不是鐵打的！這禮拜休息得越足夠，你各方面的運氣才有辦法跟著好轉。

．幸運數字：1, 19, 22

．幸運色：亮橘色、銀灰色、米白色

♉️【金牛座】

．工作：火星進本命宮，你現在就是一台「戰鬥神牛」，以前推不動的爛案子你現在一個人就能扛起來。但要注意，你的固執會達到巔峰，這禮拜你最常說的話可能是「我不要」。適時低頭，脖子才不會斷。

．感情：單身的，桃花就在你生活圈裡，甚至是常幫你送外送的那個人，多看人家兩眼，搞不好緣分就真的來了。有對象的，金星入巨蟹讓你變得很黏人，另一半可能會被你這種「溫柔的窒息」嚇到。關心要適度，掐太緊真的容易碎掉。

．財運：正財運強，加班費、獎金通通拿來！這禮拜適合努力耕耘。要注意別因為想省小錢買便宜貨，結果修起來比買新的還貴，你會氣到想翻桌。

．健康：喉嚨跟身體容易緊繃，沒事多擴胸伸展，不要一直縮在那邊像隻烏龜。

．幸運數字：5, 8, 14

．幸運色：蘋果綠、琥珀黃、葡萄紫

♊️【雙子座】

．工作：太陽進本命宮，你就是這禮拜的「全場焦點」，大家都想聽你的高見。但要注意水天合相，你可能會噴出一些「雖然是事實但超傷人」的實話。本週說話麻煩包裝再包裝，別把直白當誠實！

．感情：單身雙子魅力爆棚，走在路上都有人想跟你要聯絡方式，把自己打理好就對了。

．有對象：別總是跟朋友出去瘋而冷落另一半，小心他去「脆」上面發文公審你。想避免麻煩，出去野的時候記得帶上他。

．財運：偏財運不錯，隨手買張刮刮樂或突然有人還你錢，這種天降橫財最爽。但要注意交通意外產生的費用，開車騎車請慢下來。

．健康：腦神經衰弱，睡前別再刷那些沒營養的短影音了，除了失眠，你的眼睛也快廢了。

．幸運數字：3, 7, 33

．幸運色：皇家金、憂鬱藍、戀愛粉

♋️【巨蟹座】

．工作：金星入命宮，大家看你都自帶美顏濾鏡，適合處理那種需要「靠關係」或「討價還價」的事。要注意你這禮拜很想逃避現實，小心工作進度直接「落漆」，被老闆盯上你就完蛋了。

．感情：單身巨蟹的柔弱感會激起別人的保護慾，桃花自動送上門。記得洗頭，隨時注意形象，別一臉油光就出門。有對象的巨蟹，會變得很愛撒嬌，但如果對方沒反應，你又會覺得他不愛你。別這麼難搞，大家生活都很累的。

．財運：靠女性貴人或居家、美容相關副業賺點零用錢。本週切記不要想賺快錢，野心太大或有賭博心態都會讓你慘賠。

．健康：腸胃脆弱，這禮拜就別吃什麼麻辣大餐了吧，小心你會整天黏在馬桶上起不來。

．幸運數字：12, 26, 66

．幸運色：銀色、淺紫色、霧感灰

♌️【獅子座】

．工作：社交運極佳，這禮拜適合出去裝熟，大咖貴人可能就在那場你本來不想去的無聊聚會裡。記住，面子真的不值錢，有人給你意見要聽進去，別在那邊硬拗，大方接受會開啟另一扇窗。

．感情：單身獅子在團體中你就是最閃亮的那顆星，大膽放電，電死一個算一個，別客氣！有對象的，另一半會覺得你太自我，偶爾也要當個聽眾。別總是在家開個人演唱會，同一首歌人家聽久了也是會膩的。

．財運：透過轉介或團隊合作帶來的分紅，多跟人交流就對了。但這禮拜花錢容易大手大腳，要留點預備金，會有意外開銷出現。

．健康：注意眼壓過高，少看點手機，去外面看看草、看看樹好嗎？別整天對著螢幕。

．幸運數字：4, 10, 25

．幸運色：奢華金、橄欖綠、藏青色

♍️【處女座】

．工作：事業運持續走強，這禮拜適合大展拳腳，你的「機車」專業度會被主管看見並欣賞，升職有望。但要注意你的強迫症會發作，看誰做事都覺得不順眼。放過同事，也放過你自己吧。

．感情：單身處女座，容易遇到讓你心跳加速的人，但他可能也很有個性，兩個人在那邊鬥智鬥勇，像在演諜報片。有對象的，兩人生活需要新鮮感，這禮拜適合去吃家新的餐廳，別再吃巷口那家吃到膩的乾麵了，生活要有點儀式感。

．財運：長期穩定的投資會看到紅字（賺錢的那種）。但要注意別因為焦慮就去亂買貴死人的保健食品，你需要的真的只是閉眼睡覺。

．健康：心情平穩最重要，心病還得心藥醫，注意情緒起伏帶來的各種小毛病。

．幸運數字：5, 12, 30

．幸運色：森林綠、米黃色、鐵灰色

♎️【天秤座】

．工作：視野突然變得很廣，想規劃下半年的目標或去進修學習，這禮拜你是個上進的小乖乖。要注意所有文件合約都要看清楚，水天合相容易出現那種「想都沒想過的低級錯誤」。

．感情：單身天秤的遠距離戀情正在醞釀，沒事多滑滑跨國社交軟體。有對象的天秤，疑心病不要太重，但也不能完全沒有。本週有些秘密事件會浮上檯面，保持冷靜觀察。

．財運：網路平台或專業諮詢是賺錢點，這禮拜你的腦袋很值錢。但要注意交通開銷驚人，出門前先算算預算，別被當成肥羊宰。

．健康：容易腰痠，如果你是久坐族，趕快去買個好點的墊子，別再虐待你的脊椎了。

．幸運數字：6, 11, 21

．幸運色：粉末藍、香檳金、藕粉色

♏️【天蠍座】

．工作：你在檯面下的偷偷運作這禮拜會見到成效，記住，「神祕感」就是你最強的防護罩。要注意別捲入別人的口舌是非，這禮拜你最適合當個路過的觀眾，冷眼旁觀就好。

．感情：單身天蠍有神祕桃花出現，但可能帶點禁忌感。你要先確定對方不是有家室的，別讓自己莫名其妙變小三。有對象的天蠍，親密關係是重點，兩人在這方面的默契會變好，但也容易因為太在乎而吵架，火氣別太旺。

．財運：投資分紅或保險理賠等暗財會進帳。但要注意暗地裡的財務損失，不管是借錢還是簽名都要寫清楚，別隨便相信人性。

．健康：各種過敏找上你，這禮拜要把問題找出來好好處理，不要一直拖。

．幸運數字：8, 16, 24

．幸運色：純白色、香蕉黃、深紫色

♐️【射手座】

．工作：這禮拜會有很多需要「溝通再溝通」的場合，講到你喉嚨乾。要注意你那種樂觀到有點隨便的個性，可能會讓夥伴很焦慮。請認真看待細節，別老是說「沒差啦」，人家很有差！

．感情：單身射手的脫單好時機到了，只要你不當個死木頭，機會非常多。快去洗頭換衣服出門！有對象的，另一半會是你這禮拜的明燈，他雖然講話難聽，但都是真的為你好，聽進去就對了，別頂嘴。

．財運：靠伴侶或合夥夥伴帶你飛，他們很有財氣，跟著他們有肉吃。但別因為心情好就亂買禮物送人，你沒這麼有錢，存點錢吧。

．健康：容易肝火旺盛，身體容易發炎。早點睡，別再熬夜追劇打電動了，臉都黃得像橘子了。

．幸運數字：3, 9, 27

．幸運色：烈焰紅、泥土咖、鐵桿灰

♑️【摩羯座】

．工作：負能量超強的一週，請務必正面思考，不要自己詛咒自己。撐過去你就無敵了！要注意職場小人這禮拜比較活躍，記得凡事留底，訊息截圖存好，別讓人家有機會捅你。

．感情：單身摩羯的桃花在運動場所或職場，那種「認真工作的機車樣子」反而會吸引到人。有對象的摩羯，生活太過平淡，另一半快無聊死了。去買個小東西驚喜一下，你不經營感情，就等著被感情修理。

．財運：腳踏實地的正財，做多少拿多少。雖然心酸但很真實，努力工作吧！另外物質慾望要控制一下，很多小錢根本不需要花。

．健康：能早睡就早睡，容易因為熬夜導致肝火旺、口氣不好，這可是會影響社交的。

．幸運數字：4, 15, 28

．幸運色：墨綠色、卡其色、深藍色

♒️【水瓶座】

．工作：這禮拜你的大腦就是個驚喜盒，出的主意大家都覺得「這也行？」。但本週該有的禮貌要拿出來，忙歸忙，職場上的做人處事道理你要懂，別太目中無人。

．感情：單身水瓶的桃花多到你不知道選哪一個，但小心選到那種只想跟你玩玩的渣男渣女，帶眼睛出門，別只帶心。有對象的瓶子，請對另一半多點耐心，很多事情你懶得解釋，後面的連鎖反應會讓你後悔當初為什麼不開口。

．財運：靠靈感、創意或短期獲利。別在遊戲或享樂上花太多錢，那都是虛幻的數位資產，換不到雞排吃的。

．健康：皮膚容易發癢，乾癬、濕疹通通來，該去皮膚科報到了，別在那邊抓個不停。

．幸運數字：7, 13, 29

．幸運色：大海藍、卡其色、薄荷綠

♓️【雙魚座】

．工作：你這禮拜只想躲進殼裡，對於衝衝衝的事情感到心累，只想提離職回家睡覺。雖然想厭世，但該交的工作還是要交，老闆正在後面盯著你，別擺爛到被抓包。

．感情：單身雙魚容易有「宅在家」的桃花，或是老同學突然敲你，沒事多回訊息，別再不讀不回了。有對象的雙魚，你對另一半的要求可能太高了，試著降低期待，反而會有意想不到的驚喜。

．財運：跟房屋、土地或家裡資助有關，家裡就是你的財庫。要注意網購時睜大眼睛，這禮拜容易被騙買到爛東西。

．健康：容易過敏、流鼻涕。記得多除濕，別讓家裡發霉，你自己也跟著發霉。

．幸運數字：2, 17, 26

．幸運色：淺綠色、湖水藍、奶油白

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【安德魯親解：本週星象5大事件】

➤ 5/18：水星雙子合相天王星

這天你的腦袋會像被雷劈到一樣，靈光一閃，覺得自己是當代愛因斯坦轉世。如果你之前想破頭都想不出新企劃，或是工作遇到瓶頸，18號這天請你務必隨身帶支筆！那種靈感不是慢慢磨出來的，是直接像閃電一樣噴進你腦門。困擾你很久的死結，這禮拜可能只要一秒鐘，你就會大喊：「對啦！就是這樣！」別高興太早，好戲在後頭！

➤5/19：火星衝進金牛＋金星入巨蟹

隔天火星直接殺進金牛座，這才是災難的開端。大家會變得很固執，那種「老子不爽、誰也別想動我」的死牛脾氣會原地噴發，煩躁到連路邊的電線桿你都想去撞它兩下才甘願。

更精彩的是，同一天金星還跑進巨蟹座，大家突然變得很玻璃心，一邊想發火一邊又想哭著回家抱貓。好處是感官會變得很細膩，你會發現另一半突然變體貼了，或是朋友會突然傳訊問你「最近壓力大不大」。這種「情緒價值」拉滿的感覺，會讓很多冷冰冰的關係開始融化。

➤ 5/21：太陽進雙子＋小滿

各位，雙子月來了！代表接下來這一個月，大家會變得很想講話、訊息傳不完。你的好奇心會被拉到最高，什麼八卦都想湊一腳。但後遺症就是專注力會變得跟金魚一樣短，腦袋轉太快、雜事太多，最後搞得自己很像在瞎忙！

加上這天是「小滿」，古人說「萬物盈滿」但還沒「大滿」。換成現代白話文就是：這禮拜你的慾望、情緒、還有那些煩心事，都已經快要「裝不下了」！加上天氣開始變悶熱，身體會變得很沉、很懶，那種「身體很懶、心裡很煩」的感覺會讓你只想攤在沙發上吹冷氣，但腦袋還在想那些沒處理完的破事。真的要振作一點，別讓你的腦細胞在這種無聊的焦慮裡死光光！

☆命理說法僅供參考☆

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