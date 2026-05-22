「L」金明洙帥到嚇死人 要台粉「安靜」被讚可愛 他傻眼：名場面？

「L」金明洙提供的照片100分。（網銀國際影視提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓人氣男子團體INFINITE成員「L」金明洙宣布舉辦首場個人演唱會《2026 KIM MYUNGSOO （L） FAN-CON ASIA TOUR IN TAIPEI》，7月19日於Legacy TERA登場，並祭出全場Hi-touch福利，粉絲即將有機會近距離欣賞神顏，6月5日在FunOne Tickets正式開賣門票。

「L」金明洙零死角。（網銀國際影視提供）

金明洙興奮向粉絲預告：「終於要舉辦我的首次個人粉絲演唱會了！這次的粉絲演唱會希望能帶給粉絲們歡樂與新鮮感。大家應該可以看到許多和我以往演出方式不同、前所未見的一面。我正在努力準備特別又全新的舞台，期待能與粉絲們見面。」

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「L」金明洙照片太帥了。（網銀國際影視提供）

過去金明洙來台時，曾以中文對粉絲喊出「安靜」，意外成為粉絲間津津樂道的可愛名場面，他得知後驚呼：「沒想到竟然成了名場面…！這次演唱會，我也會為了和粉絲們有更多交流而準備各種不同的內容。」

「L」金明洙來台會粉。（網銀國際影視提供）

先前他曾在台灣演唱中文歌曲《想見你想見你想見你》引發熱烈迴響，至於這次是否會再度準備驚喜，他賣關子表示：「這次演出我真的非常用心在準備，請大家多多期待。」讓粉絲更加期待演出當天的曲目安排。

「L」金明洙座位圖。（網銀國際影視提供）

《2026 KIM MYUNGSOO （L） FAN-CON ASIA TOUR IN TAIPEI》票價分為VIP區票價5,600元、A區票價4,600元、B區票價3,200元，粉絲福利部分，VIP、A、B全區皆可獲得限定小卡並參加Hi-touch，VIP區可參加Sound Check並另獲VIP專屬小卡，除此之外，依照不同票價區域，享有抽選福利，包含1對1合照、1對10合照、親簽拍立得、親簽海報、親簽小卡等，看得出金明洙以滿滿誠意回應粉絲的愛，邀請大家一同見證他出道以來首場個人FAN-CON的重要時刻。

「L」金明洙福利圖。（網銀國際影視提供）

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