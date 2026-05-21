自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

崔佩儀兒子返台近況曝光！22歲貝克宇昔「3分鐘抱走10萬」 如今成伯克利研究生

〔記者邱奕欽／台北報導〕崔佩儀22歲兒子貝克宇近日返台陪過母親節，母子倆不僅一起上節目通告，還到宜蘭泡溫泉、海邊散心，溫馨互動畫面曝光後掀起網友關注。不少人也驚呼，當年在《全民星攻略》創下最年輕優勝紀錄、曾「3分鐘抱走10萬」的貝克宇，如今已赴美攻讀伯克利音樂學院研究所，近況再度成為話題。

崔佩儀自5月起陸續在社群曬出與兒子貝克宇的合照，透露兒子趁學校放假特地返台陪她過母親節，之後母子倆也一起吃飯、出遊、錄影，互動十分親密。崔佩儀開心分享，「我跟兒子每天有聊不完的話題，很珍惜兩個人在一起的時光」，還提到兒子回美國前特地到海邊拍照，笑說貝克宇會想念家鄉，字裡行間滿是母愛。

貝克宇近日回台陪母親崔佩儀遊山玩水之餘，也一起重返《全民星攻略》。（組合照，翻攝自臉書）貝克宇近日回台陪母親崔佩儀遊山玩水之餘，也一起重返《全民星攻略》。（組合照，翻攝自臉書）

事實上，貝克宇2019年還在讀高二時，就曾與媽媽崔佩儀站上《全民星攻略》，當時年僅16歲的他以超強邏輯能力一路闖關成功，只花3分鐘便完成Super 9挑戰，直接抱回10萬元獎金，成為節目開播以來最年輕優勝者，當時表現讓許多觀眾印象深刻。

如今，22歲的貝克宇已於去年5月以研究生身分，進入美國波士頓伯克利音樂學院就讀，成為王力宏的學弟。此次返台2週，貝克宇除了陪伴媽媽四處遊山玩水，也一起上節目通告、陪家中愛犬玩耍，溫馨互動曝光後，也讓許多網友大讚母子感情相當好。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中