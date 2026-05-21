崔佩儀兒子返台近況曝光！22歲貝克宇昔「3分鐘抱走10萬」 如今成伯克利研究生

〔記者邱奕欽／台北報導〕崔佩儀22歲兒子貝克宇近日返台陪過母親節，母子倆不僅一起上節目通告，還到宜蘭泡溫泉、海邊散心，溫馨互動畫面曝光後掀起網友關注。不少人也驚呼，當年在《全民星攻略》創下最年輕優勝紀錄、曾「3分鐘抱走10萬」的貝克宇，如今已赴美攻讀伯克利音樂學院研究所，近況再度成為話題。

崔佩儀自5月起陸續在社群曬出與兒子貝克宇的合照，透露兒子趁學校放假特地返台陪她過母親節，之後母子倆也一起吃飯、出遊、錄影，互動十分親密。崔佩儀開心分享，「我跟兒子每天有聊不完的話題，很珍惜兩個人在一起的時光」，還提到兒子回美國前特地到海邊拍照，笑說貝克宇會想念家鄉，字裡行間滿是母愛。

請繼續往下閱讀...

貝克宇近日回台陪母親崔佩儀遊山玩水之餘，也一起重返《全民星攻略》。（組合照，翻攝自臉書）

事實上，貝克宇2019年還在讀高二時，就曾與媽媽崔佩儀站上《全民星攻略》，當時年僅16歲的他以超強邏輯能力一路闖關成功，只花3分鐘便完成Super 9挑戰，直接抱回10萬元獎金，成為節目開播以來最年輕優勝者，當時表現讓許多觀眾印象深刻。

如今，22歲的貝克宇已於去年5月以研究生身分，進入美國波士頓伯克利音樂學院就讀，成為王力宏的學弟。此次返台2週，貝克宇除了陪伴媽媽四處遊山玩水，也一起上節目通告、陪家中愛犬玩耍，溫馨互動曝光後，也讓許多網友大讚母子感情相當好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法