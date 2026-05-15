《龍捲風》女星回歸三立八點檔！圓夢當李興文老婆 樂喊：幻想型外貌

〔記者蕭方綺／台北報導〕張倩在三立八點檔《百味人生》劇中飾演秦佩芬，出身財團世家，在一次次利益合作與權力往來中，逐漸成為李興文飾演的顧崇烈最倚重的盟友之一。談到這次角色登場又將牽動新的「身世之謎」，張倩自己也忍不住笑說：「真的很像在開盲盒耶！」她認為台八最迷人的地方就是永遠猜不到角色之間的關係會怎麼翻轉，「今天以為是媽媽，明天可能變阿姨，後天又變成其實沒有血緣，觀眾真的會跟著一起猜。」

張倩（左）在《百味人生》和李興文演夫妻。（三立提供）

這次回歸拍攝，也讓張倩充滿懷舊感。她透露因為過去曾參與早期《臺灣龍捲風》的演出，這次重回劇組，看到許多老朋友特別親切，「好像回到以前那個年代一樣。」她還回憶，當年在《臺灣龍捲風》裡，曾經跟著苗可麗一起罵人，那段拍攝經驗讓她印象超深刻。不過張倩也笑說，現實生活中的自己其實個性非常軟，「我本人真的不是那種會罵人的人啦！」沒想到這次新角色一登場，就直接氣勢全開，甚至第一場戲就狠狠甩了孫女、由夏語心飾演的角色一巴掌，霸氣程度讓現場都嚇一跳。

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張倩回歸三立拍八點檔。（三立提供）

她也透露，自己在友台前一個角色才剛演完「命苦媽媽」，長時間都處於壓抑、悲情狀態，如今終於可以換個方式演戲，「上一個角色真的太苦了，這次終於可以大口呼吸。」她笑說現在這個角色完全不同，「到這邊就比較硬了，對！這就比較欠揍！」一句話讓全場笑翻，也預告秦佩芬未來勢必將成為劇中最具話題的新狠角色。

張倩談到這次在劇中與李興文搭檔飾演夫妻時，整個人難掩興奮心情，甚至一開口就忍不住笑說：「知道他要演我老公的時候，我真的超開心，圓夢了！」她透露，自己其實一直都很欣賞李興文，不只是演技，更欣賞他的個性與為人，「我對他的印象一直都很好，他是一個很正直的人，給人的感覺很穩、很踏實。」張倩表示，雖然兩人其實從未真正合作過，過去甚至連同劇都沒有對到戲，但她多年來一直默默關注這位演員，「以前就很欣賞他，只是一直沒有機會合作，沒想到這次一合作，竟然直接變成自己的老公。」講到這裡，她自己也忍不住笑了出來。

張倩在《百味人生》氣場強大。（三立提供）

而最讓她心動的，還有李興文這次在劇中的造型。張倩大方坦承，對方現在完全就是自己心中的「熟男理想型」，「他現在那種有鬍子、有一點白頭髮的感覺，我超喜歡！」她形容，那種成熟男人的魅力非常吸引人，甚至直言：「完全就是我的幻想型外貌。」

她更笑說，因為太符合自己喜歡的類型，所以在拍戲時很容易直接進入角色，「我心裡真的會有一種『啊，他就是我老公』的感覺，整個人會很自然放開。」談到兩人第一次正式合作的感覺，張倩表示彼此默契比想像中還好，「跟他對戲其實很舒服，我覺得兩個人的化學反應應該還不錯。」

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