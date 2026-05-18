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孫安佐涉5罪遭禁見！經紀人3萬交保秒辭職 深夜爆氣：賺不到錢還被拖下水

「星二代」孫安佐（左）遭收押禁見。（記者王文麟攝）「星二代」孫安佐（左）遭收押禁見。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐（現名孫健豪）昨（17日）被士林地檢署認定涉犯未經許可持有具殺傷力槍枝、放火未遂等「5項罪嫌重大」，且有逃亡、串證之虞，法官隨後火速裁定「羈押禁見」。陪同偵訊的經紀人「重讀天月」陳昱中則獲准以3萬元交保，但他一出地檢署就當場宣布卸任經紀人，隨即被大批網友灌爆質疑是「無情切割」，甚至遭酸「負責灌油的就是他」。這讓在地檢署被扣押18小時、身心俱疲的重讀天月，深夜直接在Threads發出 4 點聲明爆氣反擊：「我賺不到錢也會被牽連……我已經盡力了，講明白，這個叫做切割？」

對於網友質疑影片這麼誇張為什麼還要上片？重讀天月無奈透露，原本和廠商對好的腳本內容只是想談孫安佐過去的故事，完全沒規劃火槍這場戲，結果拍攝當天孫安佐整個人大爆走：「孫那天非常失控的半強迫並說服我們，一定要拍攝他的發明，他新改良的，不然他不要拍，直接爆氣，而且跟我們保證絕對沒問題的，放心。」

重讀交保後受訪。（記者翁靖祐攝）重讀交保後受訪。（記者翁靖祐攝）

面對網友質疑，重讀天月也在 Threads 留言處氣到飆髒話反問：「孫安佐堅持+不願意重拍其他內容，馬的無解。」他強調，自己和孫家人事前根本不知道查扣的物品涉及改裝，一直以為只是生存遊戲的玩具：「火槍與搜到孫家裡的東西，我們一概不知道那些是什麼⋯我有開玩具槍工廠嗎？你覺得如果他的家人知道，我們不會制止他嗎？？」

針對外界痛罵他落跑、切割，重讀天月徹底撕開外人看不見的辛酸內幕。他透露，自己過去一直想帶孫安佐步入正軌、做公益，但他不僅沒拿到任何好處，還要自掏腰包幫忙擦屁股：「他爸媽沒有給任何錢，我也沒底薪，甚至還要去幫孫付錢，繳他去北車買水管不付錢的商家，我有什麼好處？還是說我要在未來，繼續被抓著跑，也沒收入？是這樣嗎？」

重讀天月坦言，自己之前就和孫鵬約法三章，只要出現無法控制的行為就不再當經紀人，如今只是承認自己「能力有限」。有網友感嘆孫安佐私下行為不是正常人能控制，勸他連朋友都不要當，重讀天月也驕傲又無奈地自豪：「我是最能溝通的人，這是事實。」隨後面對網友酸「連你都逐漸放棄了」，他也心碎回應：「他用行動證明，所有協助他的人都該放棄嗎？」

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