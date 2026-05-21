李靚蕾驚人現況曝光！請命「點名黃子佼」親揭兒少法修法漏洞

〔記者陽昕翰／台北報導〕李靚蕾近年積極參與兒少安全議題，去年赴立院請命，並在公共政策網路參與平台發起連署，短時間內獲得近萬人響應。衛福部近日更宣布，已將「兒童工作證」制度納入睽違15年修正的《兒童及少年福利與權益保障法》草案中。對此，李靚蕾表示：「謝謝每一個參與連署的人！我們的聲音被聽見了！」

李靚蕾昨天與人本教育基金會等團體共同召開記者會，她表示，目前衛福部公布的草案內容，與澳洲完善的兒童工作證制度仍有很大差異，仍需透過民意聲量持續關注修法方向。

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李靚蕾認為，現行草案仍存在漏洞，包括黃子佼仍可被允許開設幼兒園、曾涉虐童致死的剴剴案保母，以及台中少棒狼師出獄後仍可繼續照護兒少等情況。

李靚蕾現身記者會。（人本教育基金會提供）

李靚蕾提出三大訴求，包括擴大納管範圍，確保曾有虐童或性犯罪紀錄者不再接觸孩子；改採「行為事實」判定接觸風險；以及參照澳洲制度，建立即時更新的資料庫，並賦予家長查核與知情權。

李靚蕾呼籲：「希望能集結大家的力量，一起透過民意聲量，推動建立『真正的』兒童工作證制度，確保有虐童、性犯罪紀錄的人，不會再因司法制度漏洞，出現在孩子身邊。讓台灣孩子的安全，不再只能靠運氣！」

她也提到，衛福部這兩週正舉辦公聽會蒐集各界意見，明天台北場也將登場，一般民眾皆可參與，「大家也可以在網路上發表意見或聲援。最重要的是關注這個議題，花一點時間了解草案漏洞，要求政府重視兒少安全，修正草案，建立『真正的』兒童工作證制度，不要讓台灣的孩子再因制度漏洞受到侵害。」

被問到近況，李靚蕾分享，今年會持續經營Podcast節目，她也正在籌備新書，內容聚焦心靈成長、心理學與哲學，暫定書名為《逆靜：即便身處泥濘也能甘之如飴》。

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