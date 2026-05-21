男星靠「3不渣男哲學」縱橫情場 風流萬人迷慘遇「男人最痛隱疾」

〔記者李紹綾／台北報導〕港劇經典續作《溏心風暴3》憑藉豪門家族鬥爭與精彩商戰引爆話題，其中由男神黃宗澤飾演的富家少爺，更因玩世不恭的「痞帥」形象成為全劇焦點。戲裡他憑藉「不主動、不拒絕、不負責」的渣男哲學，周旋於多段感情；戲外的他同樣桃花不斷，更被港媒封為「人間發電機」。

黃宗澤（右）在《溏心風暴3》與黃翠如的感情線備受矚目。（年代提供）

黃宗澤在《溏心風暴3》展現極致魅力，能言善道又多金的人物設定吸睛無數。劇中他向王浩信傳授戀愛祕笈，直言男女交往應秉持「三不政策」，風流作風讓該角色成為全劇最具話題的感情線。不過劇情後段卻迎來震撼彈，昔日遊走花叢、無往不利的萬人迷，竟突然陷入「性功能障礙」的隱疾危機！從天堂跌落谷底的巨大落差，不僅強烈衝擊角色形象，更成為後續家族爭鬥與劇情發展的關鍵伏筆。觀眾也將看到黃宗澤褪去玩世不恭的外表，展現出不同以往的面向與成長。

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黃宗澤、王浩信、李司棋、夏雨、米雪、關菊英、岑麗香、黃翠如、阮兆祥主演《溏心風暴3》。（年代提供）

黃宗澤在《溏心風暴3》飾演玩世不恭的花花公子「凌乘風」。（年代提供）

而黃宗澤戲外的感情世界同樣備受矚目，曾與多位女星傳出緋聞，被香港媒體封為「人間發電機」。自從與胡杏兒結束長達8年的戀情後，女方如今早已另組家庭，而黃宗澤則持續維持單身形象，感情狀態至今成謎。近期他受訪談及感情進度時，坦言一切順其自然，更無奈笑稱「女朋友經常被我媽媽罵走」，這番打趣的話語，也讓不少粉絲再度聯想到當年那段轟轟烈烈的「黃胡戀」。更多精彩內容，敬請鎖定5月22日起，每週一至週五晚間8點於年代MUCH台播出的《溏心風暴3》。

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