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娛樂 最新消息

服刑逾6年早已過半 秦偉「7度」申請假釋被駁回原因曝

〔記者李容萍／桃園報導〕藝人秦偉因性侵案被判7年8月有期徒刑定讞，於2020年4月14日發監台中監獄執行，截至目前已服刑逾6年、刑期早已過半，2024年1月起秦偉積極申請假釋，但全數都被駁回。今年1月是他第7度申請假釋，今（18）日傳出還是被假釋審議委員會駁回。

秦偉今年第7度申請假釋，傳出還是被假釋審議委員會駁回。（資料照，記者黃耀徵攝）秦偉今年第7度申請假釋，傳出還是被假釋審議委員會駁回。（資料照，記者黃耀徵攝）

法務部矯正署副署長劉明彰今日回應表示，受刑人假釋均由監獄邀集外部專家、學者共同組成審查委員會，依犯行情節、和解賠償狀況、教化處遇成效等多元面向，併參酌客觀的評估量表後，作成決定。對於此類嚴重侵害他人自主權益的案件，自屬假釋嚴謹審核範疇，惟基於個資保護與審查機制的公正性，矯正署不便對個案審查細節進一步說明。

據了解，假釋審議委員會以秦偉至今並未對受害人進行實質補償，也未展現彌補其犯罪後果的行為，難以符合假釋要件而駁回。

秦偉於2016年先後被女造型師、女編劇及女粉絲控訴性侵，檢警展開調查認定有8名女子受害，其中包含2名未成年人，年紀最小是14歲，檢方起訴秦偉並求刑41年，不過案經法院審理後有5件因罪證不足判無罪，性侵女編劇、女粉絲、女造型師3案有罪確定，裁定3案合併應執行刑期為7年8月定讞，秦偉於2020年4月14日發監台中監獄執行，截至目前已服刑超過6年，刑期早已過半。

秦偉於2024年1月以已服刑過半為由首度申請假釋被假釋審議委員會駁回，同年5月捲土重來，還是被駁回；2024年、2025年1月、5月、9月第3、4、5、6度申請假釋均遭駁回。2026年1月是第7度申請假釋，還是被駁回。

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