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娛樂 星座

十年一遇大翻身 小孟老師點名3星座迎人生巨變

小孟老師點名3星座迎人生巨變。（AI生成資訊）小孟老師點名3星座迎人生巨變。（AI生成資訊）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年全球局勢持續動盪，從經濟到產業都面臨劇烈洗牌，但危機之中往往也藏著巨大轉機。命理專家小孟老師指出，今年6月底將迎來一波關鍵能量轉換，部分星座有望迎接「十年一遇」的人生轉折點，不僅改變眼前處境，更可能影響未來數年的發展軌跡。其中牡羊座、雙子座與獅子座被點名成為最大贏家。

第三名：獅子座

熬過漫長低潮期後，獅子座終於迎來發光發熱的時刻。

小孟老師表示，6月底開始，一股象徵幸運與擴張的強大能量將進駐獅子座命宮，未來幾年都將處於運勢持續上升的黃金階段。不論是職場發展、人際關係或個人影響力，都有機會獲得大幅提升。

近期獅子座容易成為眾人矚目焦點，無論在工作場合或社交圈中，意見都更容易受到重視。面對環境變動，建議勇敢爭取主導權，積極展現領導能力與專業實力，將有機會吸引貴人靠攏，進一步推升事業與財富成長。

第二名：雙子座

雙子座即將迎來顛覆現狀的重要時期。

小孟老師分析，一股象徵突破與創新的能量正快速改變雙子座的生活節奏。近期可能萌生轉職、創業、搬遷甚至改變人生方向的念頭，看似衝動，卻可能成為未來的重要轉機。

這段時間雙子座思維敏捷、創意爆發，對於新事物接受度極高，即使面對快速變化的大環境，也能迅速找到自己的定位。

小孟老師建議雙子座不要害怕改變，更不要被既有框架束縛。那些看似冒險的決定，未來很可能成為最值得驕傲的人生成就。

第一名：牡羊座

牡羊座則被小孟老師評為本次運勢最強星座。

他指出，從今年開始，牡羊座的人生已經進入全面重整階段。過去習慣的生活模式、工作方式與人際關係，都可能面臨重新洗牌。

尤其6月底前後，這股重塑力量將達到高峰，迫使牡羊座直面內心真正想追求的人生方向。雖然過程充滿壓力與挑戰，甚至可能感到孤單與迷惘，但這正是脫胎換骨的重要契機。

小孟老師認為，只要勇敢承擔責任、接受考驗，牡羊座將有機會在混亂局勢中開創屬於自己的新事業與新舞台，不僅事業版圖擴大，社會地位與個人影響力也將同步提升，成為2026年最有機會翻身逆襲的幸運星座。

☆民俗說法僅供參考☆

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