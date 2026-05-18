南韓演藝圈要震動了？MC夢怒嗆MBC「與人勾結」今晚全說

MC夢表示今晚要大爆料。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓饒舌歌手MC夢（MC MONG）於2000年代中後期憑藉多首熱門歌曲與綜藝節目《兩天一夜》爆紅，2010年因捲入蓄意拔牙逃避並翊爭議重創演藝形象。近期他採取強硬立場，點名電視台「與人勾結」，今（18）日稍晚南韓時間晚間8時（台灣時間晚間7時）將在直播帳號大公開。

MC夢表示會在直播中逐一公開媒體採訪的背後內幕，更嗆聲足以震撼整個南韓演藝圈。他特別點名：「我會全部說明MBC《PD手冊》到底是與誰勾結並進行採訪」。之後，他又追加發言「包含建築業者車俊英會長在內，習慣行進行非法賭博的群體，以及牽扯在內的藝人名單，我全都會說出來」。

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MC夢在IG表示：今晚見。（翻攝自IG）

MC夢於2023年與車加元會長共同創立了娛樂企業ONE HUNDRED，但已於去年7月離開公司。去年12月，MC夢捲入與車會長不合傳聞及不倫戀等惡意謠言，但當時他透露自己有正在交往的女友，並強烈否認表示自己有「不純潔的關係」。

目前，ONE HUNDRED正因結算金未支付問題，與旗下藝人李昇基、李茂珍、VIVIZ、EXO-CBX等發生法律糾紛，且也被THE BOYZ成員們以業務侵占罪名起訴。近日韓媒報導藝人盧弘喆向MC夢方購入更引發話題的江南區新沙洞百億韓元（約新台幣2億1100萬元）大樓，ONE HUNDRED Label方也澄清表示：「該建築為車加元會長的公司法人所有，與MC夢毫無關係。」

MC夢發文表示：「今天傍晚8點將透過直播邀請記者朋友們，就過去的事情以及與我相關的所有事情進行說明」。

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