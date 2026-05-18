自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

南韓演藝圈要震動了？MC夢怒嗆MBC「與人勾結」今晚全說

MC夢表示今晚要大爆料。（翻攝自X）MC夢表示今晚要大爆料。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓饒舌歌手MC夢（MC MONG）於2000年代中後期憑藉多首熱門歌曲與綜藝節目《兩天一夜》爆紅，2010年因捲入蓄意拔牙逃避並翊爭議重創演藝形象。近期他採取強硬立場，點名電視台「與人勾結」，今（18）日稍晚南韓時間晚間8時（台灣時間晚間7時）將在直播帳號大公開。

MC夢表示會在直播中逐一公開媒體採訪的背後內幕，更嗆聲足以震撼整個南韓演藝圈。他特別點名：「我會全部說明MBC《PD手冊》到底是與誰勾結並進行採訪」。之後，他又追加發言「包含建築業者車俊英會長在內，習慣行進行非法賭博的群體，以及牽扯在內的藝人名單，我全都會說出來」。

MC夢在IG表示：今晚見。（翻攝自IG）MC夢在IG表示：今晚見。（翻攝自IG）

MC夢於2023年與車加元會長共同創立了娛樂企業ONE HUNDRED，但已於去年7月離開公司。去年12月，MC夢捲入與車會長不合傳聞及不倫戀等惡意謠言，但當時他透露自己有正在交往的女友，並強烈否認表示自己有「不純潔的關係」。

目前，ONE HUNDRED正因結算金未支付問題，與旗下藝人李昇基、李茂珍、VIVIZ、EXO-CBX等發生法律糾紛，且也被THE BOYZ成員們以業務侵占罪名起訴。近日韓媒報導藝人盧弘喆向MC夢方購入更引發話題的江南區新沙洞百億韓元（約新台幣2億1100萬元）大樓，ONE HUNDRED Label方也澄清表示：「該建築為車加元會長的公司法人所有，與MC夢毫無關係。」

MC夢發文表示：「今天傍晚8點將透過直播邀請記者朋友們，就過去的事情以及與我相關的所有事情進行說明」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中