饒舌歌手爆與老闆決裂真相 控遭公司背叛：我根本被趕出去

南韓饒舌歌手MC夢今晚直播爆料被趕出公司。（翻攝自tiktok）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓饒舌歌手MC夢先前宣告將於今（18）晚南韓時間9點（台灣時間8點）要以直播方式，說出許多南韓娛樂圈的猛料，但在直播內，他說自己與車佳媛共同創立「One Hundred」公司，兩人經營理念不和，屢爆衝突。

MC夢在直播中說，自己與車佳媛不僅對音樂想法不同、經營理念不同，就連和藝人溝通的方式也不同，兩人常為這些事爭吵。去年5月兩人大吵後各自離開，沒想到車佳媛竟傳來自家監視器畫面，指責MC夢不認真工作，都在玩樂，還把他和女友在一起的畫面傳給他。

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更令MC夢不爽的是，車佳媛在所有人都看得到的公司訊息群組宣布「將MC夢排除在旗下品牌Big Planet Made相關業務外」，令他感到自己遭背叛，他在直播中說：「就是被公司趕走了」。

MC夢先前被爆料買春，其實是遭人陷害，畫面中是他與女友還有女友的友人。（翻攝自YouTube）

MC夢也喊冤說，因為與車佳媛屢屢爭執，因此找車佳媛的叔叔幫忙，沒想到最後爆出他與女性的電梯照，氣得MC夢說：「那張電梯照片跟性交易毫無關係，但車佳媛的叔叔卻把它變成了性交易照片」，聲音明顯帶著憤怒的MC夢說：「《PD手冊》只相信車佳媛叔叔帶有惡意的爆料，故意把我塑造成不道德的人」，更表明照片中的女性根本就是自己的女友，還有女友的友人。

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