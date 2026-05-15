孫安佐自製火焰槍狂噴火柱 檢警出手調查

「星二代」孫安佐（中）在河堤測試自製火焰槍，效果驚人。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人狄鶯與孫鵬的「星二代」獨生子孫安佐，對軍事武器相當熱愛，昨（14）更在社群公開他「2026最新發明」，是能夠噴出巨大火焰與濃煙的自製火焰槍，由於在公眾場合使用自製非法武器，此法恐觸法，警方已報請檢察官指揮偵辦，士林地檢署正持續調查中。

孫安佐提醒此舉危險，不要模仿。（翻攝自IG）

雖然孫安佐在影片中提醒「此處為安全河堤旁，有做好安全措施才錄製，安全第一，請勿模仿！！」但是當他手持長形金屬裝置啟動後，噴出的火柱猛力，火焰槍威力超出預期。孫安佐本人也忍不住驚訝：「我還沒意識到這東西的火力」更開玩笑說，拿這項發明來清理老鼠應該相當有效：「老鼠給清掉的時候，用這個剛剛好」。

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孫鵬（右）與兒子孫安佐合照，孫安佐持有自製火焰槍士林地檢署正著手調查。（翻攝自臉書）

在影片中，孫安佐熟練操作標有「煤油」的鐵罐、大型高壓氣品與神祕金屬管，且見過自製武器的「火力強大」，不少網友擔憂安全問題。目前單純「持有」、「自製」火焰槍或改造噴燈，在法律上並無明確條文禁止持有，然而若存在於公共場所或操作不慎，恐觸犯多項刑法，士林地檢署正調查中。

【危險行為，請勿模仿】

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