自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫安佐自製火焰槍狂噴火柱 檢警出手調查

「星二代」孫安佐（中）在河堤測試自製火焰槍，效果驚人。（本報合成圖，翻攝自IG）「星二代」孫安佐（中）在河堤測試自製火焰槍，效果驚人。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人狄鶯與孫鵬的「星二代」獨生子孫安佐，對軍事武器相當熱愛，昨（14）更在社群公開他「2026最新發明」，是能夠噴出巨大火焰與濃煙的自製火焰槍，由於在公眾場合使用自製非法武器，此法恐觸法，警方已報請檢察官指揮偵辦，士林地檢署正持續調查中。

孫安佐提醒此舉危險，不要模仿。（翻攝自IG）孫安佐提醒此舉危險，不要模仿。（翻攝自IG）

雖然孫安佐在影片中提醒「此處為安全河堤旁，有做好安全措施才錄製，安全第一，請勿模仿！！」但是當他手持長形金屬裝置啟動後，噴出的火柱猛力，火焰槍威力超出預期。孫安佐本人也忍不住驚訝：「我還沒意識到這東西的火力」更開玩笑說，拿這項發明來清理老鼠應該相當有效：「老鼠給清掉的時候，用這個剛剛好」。

孫鵬（右）與兒子孫安佐合照，孫安佐持有自製火焰槍士林地檢署正著手調查。（翻攝自臉書）孫鵬（右）與兒子孫安佐合照，孫安佐持有自製火焰槍士林地檢署正著手調查。（翻攝自臉書）

在影片中，孫安佐熟練操作標有「煤油」的鐵罐、大型高壓氣品與神祕金屬管，且見過自製武器的「火力強大」，不少網友擔憂安全問題。目前單純「持有」、「自製」火焰槍或改造噴燈，在法律上並無明確條文禁止持有，然而若存在於公共場所或操作不慎，恐觸犯多項刑法，士林地檢署正調查中。

【危險行為，請勿模仿】

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中