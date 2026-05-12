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娛樂 最新消息

楊小黎螢幕情侶郝劭文 30年前合演《狗蛋大兵》再合體

楊小黎（左）和郝劭文小時候一起拍戲，當時超級可愛。（翻攝自楊小黎臉書）楊小黎（左）和郝劭文小時候一起拍戲，當時超級可愛。（翻攝自楊小黎臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕金鐘戲后楊小黎首度擔綱製作人並主持全新節目《像你這道菜》，邀請昔日黃金搭檔郝劭文同框，11日晚間她在臉書發文回憶2人一齊長大點滴。

楊小黎感性描述與郝劭文互動，她說：「有人陪著你一起長大，而剛好這個人，也陪伴著某一個世代的我們一起長大，這樣子的好朋友，只有一個、獨一無二，他就是我的螢幕情侶郝劭文先生。」

第一次當製作人做節目，能夠邀請到童年回憶一起來一趟幸福的旅程，楊小黎表示真的非常感動，「一封訊息，二話不說就情義相挺，儘管這麼多年沒見，依然保有可貴的默契。」

2人長大後情誼依然深厚。（翻攝自楊小黎臉書）2人長大後情誼依然深厚。（翻攝自楊小黎臉書）

楊小黎說，小時候拍電影，如果沒有郝劭文，沒有人會記得她，「長大回到演藝圈，第一部作品男主角如果不是郝劭文，我可能不會有這樣的韌性回到這個圈子，我們很像是彼此的鏡子，小時候一起努力的長大，長大後也一起努力的變成更好的人，就算充滿挑戰、挫折，但我們依舊像小時候一樣，笑著、面對著、努力往前一步一步走著。」

楊小黎與郝劭文從5歲合作電影《狗蛋大兵》至今，情誼橫跨30年，兩人的合照總能掀起粉絲熱烈討論，被笑稱是「活化石組合」。對楊小黎而言，郝劭文不僅是老友，更是演藝路上的重要貴人，當年她復出後首部作品便與郝劭文合作並入圍金鐘獎。

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