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狄鶯崩潰失聯跑海邊散心 孫鵬憔悴現身吐心聲：非常驚訝

孫鵬從北投住處步出受訪。（讀者提供）孫鵬從北投住處步出受訪。（讀者提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕孫鵬、狄鶯的26歲獨子孫安佐日前因高調測試自製火焰槍並散布影片，住處又被查扣改裝噴火裝置、改裝散彈槍及模擬槍。17日遭法官認定涉犯槍砲、放火未遂等5項重罪，且有串供、滅證之虞，火速裁定「羈押禁見」2個月。過去總在直播中極力為兒子喊冤、掩面大哭的狄鶯，面對兒子真的被抓進去關的殘酷現實，情緒徹底潰堤。今（18日）下午5點多，驚傳狄鶯心情不佳失聯，家屬因聯繫不上擔心發生意外趕緊報案。稍早孫鵬從北投住處步出受訪，透露老婆狄鶯現狀，無奈認：「被兒子影片驚訝到。」

相關西文：孫安佐涉5罪送進看守所！狄鶯驚傳崩潰失聯 孫鵬扛家變4字回應

2018年，孫安佐在美國涉及恐怖威脅罪被關押200多天，當時夫妻倆赴美救子鬧得沸沸揚揚。（資料照，記者胡舜翔攝）2018年，孫安佐在美國涉及恐怖威脅罪被關押200多天，當時夫妻倆赴美救子鬧得沸沸揚揚。（資料照，記者胡舜翔攝）

據悉，狄鶯當時獨自搭乘計程車前往淡水沙崙海水浴場附近散心，幸好稍早有熱心民眾通報在海邊看到疑似她的身影，淡水警分局獲報後迅速出動，發現神情憔悴的狄鶯正獨自坐在岸邊。在確認身分無誤且無生命危險後，員警趕緊將她帶回中正路派出所安撫，並通知家屬前來，目前已由家人將狄鶯送到朋友家安頓休息。孫鵬一肩扛起家變命運，他面容疲憊但語氣平靜的步出家門受訪，被問狄鶯失聯到海邊散心一事，孫鵬表示：「謝謝大家關心，就是很平靜，朋友已經接到家裡去休息了。」

孫鵬從北投住處步出受訪。（讀者提供）孫鵬從北投住處步出受訪。（讀者提供）

談到兒子這回惹出的社會事件，孫鵬強調會坦然面對並配合調查。但被問到知不知道孫安佐做火槍的事情，他面露無奈透露：「上次就已經調查過一次了，也跟他經紀人說不要發那麼聳動的影片，很早就交待過了，看到影片也是非常驚訝，沒想到自己還是去拍了這個片子。」語氣中滿是對兒子的恨鐵不成鋼。

孫鵬（左）、狄鶯（右）的26歲獨子孫安佐（中）遭收押禁見。（翻攝自IG）孫鵬（左）、狄鶯（右）的26歲獨子孫安佐（中）遭收押禁見。（翻攝自IG）

回顧2018年，孫安佐在美國涉及恐怖威脅罪被關押200多天，當時夫妻倆赴美救子鬧得沸沸揚揚；沒想到如今回到台灣，兒子再度因為玩槍被禁見。對於外界質疑這家子是不是存有嚴重的父子溝通障礙？孫鵬回應：「其實每個家庭溝通都多多少少有一些喜怒哀樂，我不覺得是障礙。」他也表示：「因為他也大了，26歲，所以我覺得彼此尊重生活空間，該講的我還是會叮嚀他，當然不希望這樣的事情發生，既然發生了，那就自己好好的面對，配合司法的調查。」最後再次感謝媒體：「狄姐現在在她的朋友家休息，她的心情很平復、平靜，謝謝各位。」隨即轉身回屋。

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