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娛樂 最新消息

歌廳秀回來了! 「台灣演藝坊」重生首場公益演出 南投女兒唱「南投調」觀眾唱和

〔記者陳鳳麗／南投報導〕相隔12年與草屯公所重新簽約承租，設在草屯演藝中心的「台灣演藝坊」今天重新開幕，首場是公益演出，招待縣內長輩觀賞歌廳秀，演唱歌曲以經典老歌為主，吳秀珠、康弘挑大樑外，紅人榜20關主魏小羽是南投女兒，她特別唱了南投人耳熟能詳的「南投調」，台下不少觀眾跟著唱和，氣氛溫馨。

資深藝人吳秀珠壓軸，歌聲依舊渾厚。（記者陳鳳麗攝）資深藝人吳秀珠壓軸，歌聲依舊渾厚。（記者陳鳳麗攝）

康弘唱的老歌都是長輩熟悉的歌曲。（記者陳鳳麗攝）康弘唱的老歌都是長輩熟悉的歌曲。（記者陳鳳麗攝）

位在草屯市區的草屯演藝中心，12年前因消防設備不符表演場所規定，「台灣演藝坊」與「房東」草屯鎮公所解約，公所經爭取到經費改善消防設施後，該中心卻一直無法標租出去，今年初終於標租，「台灣演藝坊」今起重新營運，今天開幕首場招待縣內長輩免費觀賞。

南投女兒魏小羽特別唱了代表南投的「南投調」。（記者陳鳳麗攝）南投女兒魏小羽特別唱了代表南投的「南投調」。（記者陳鳳麗攝）

「台灣演藝坊」重現有樂隊、舞群的歌廳秀模式，首檔找來長輩熟悉的「小野貓」吳秀珠壓軸，並有康弘、鳥來嬤等資深藝人，搭配年輕藝人戴梅君、魏小羽、郭怡霞等人演唱經典老歌，現場有很多服務人員，長輩想去洗手間都有專人陪同。

「鳥來嬤」吳敏（右）與主持人哈囉（左）的對話，讓台下觀眾笑聲不斷。（記者陳鳳麗攝）「鳥來嬤」吳敏（右）與主持人哈囉（左）的對話，讓台下觀眾笑聲不斷。（記者陳鳳麗攝）

紅人榜20關主魏小羽是南投女兒，她不只鋼琴自彈自唱夏川里美的「淚光閃閃」，並唱了南投人很熟悉的「南投調」，當她唱到「人講故鄉月娘尚圓，我講南投的天尚水」時，台下觀眾跟著唱和，場面歡樂。

業者洪孟芬說，首檔演出3個月期間，南投縣民都半價優待，鄉親可先電話預約觀賞日期和場次。

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