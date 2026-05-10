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娛樂 最新消息

名模錢帥君57分鐘籌出1億也沒用 郭哲敏再遭延押恐持續苦等

名模錢帥君男友再度回籠，返家之路遙遙無期。（資料照）名模錢帥君男友再度回籠，返家之路遙遙無期。（資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕名模錢帥君男友郭哲敏同時也是88會館負責人，被控非法經營地下匯兌，經手金額高達217億元，另涉線上博奕，不法所得36.2億餘元，二審判決不上訴，願坐牢，求2億元具保停押。二審8日裁定5月16日起延押2個月，駁回聲請。這也代表錢帥君的男友回不了家。

錢帥君雖與郭哲敏為男女朋友關係，兩人育有3子，郭哲敏被起訴即羈押期間，錢帥君多次公開聲援男友，質疑司法不公，並曾於2024年底於短短57分鐘內籌得1億元保釋金，後因檢方抗告成功重回羈押。

錢帥君雖與郭哲敏為男女朋友關係，兩人育有3子。（本報資料照）錢帥君雖與郭哲敏為男女朋友關係，兩人育有3子。（本報資料照）

郭哲敏被控自2018年起，涉前以AWESOME集團名義在台設立睿世等公司，以「包網平台」整合自行開發或其他業者的線上博奕遊戲供賭客簽賭，同時開放境外博奕業者進駐平台，抽成牟利。郭哲敏也涉前與張旭昇等人透過地下匯兌洗錢約217億元。

郭哲敏案發後逃亡，遭通緝達9個多月，2023年8月10日從台國押解回台並收押。全案進入新北地院審理後，一審判處郭哲敏11年8月有期徒刑，並沒收不法所得35億元及641萬顆泰達幣，限制住居出境出海，後因監控中心多次接獲郭哲敏違規訊號，裁定五度回籠，羈押迄今。

高院8日裁定延長羈押2個月，並駁回具保停押聲請，全案可抗告。

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