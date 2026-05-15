2026台北電影獎入圍名單揭曉！《大濛》13項提名大贏家 《雙囍》10項緊追

電影《大濛》以13項入圍成為28屆台北電影節最大贏家。（資料照，華文創提供）

〔記者許世穎／台北報導〕2026第28屆台北電影節今（15）日公布台北電影獎入圍名單，由2022年「非常新人」得主林廷憶與牧森擔任揭曉嘉賓。其中，電影《大濛》以13項入圍成為本屆最大贏家，《雙囍》則以10項入圍緊追在後，兩片也將角逐最佳劇情長片等多項大獎。

《雙囍》則以10項入圍緊追在《大濛》之後。（資料照，水花電影提供）

被視為年度最重要台灣電影競賽之一的「台北電影獎」，今年共吸引331件作品報名，包括49部劇情長片、84部紀錄片、156部短片及42部動畫片。經初選、複選評審熱烈討論後，最終選出29部入圍作品，包含14部劇情長片、5部紀錄片、5部短片與5部動畫片。

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《左撇子女孩》馬士媛（後）入圍最佳女主角獎。（資料照，光年映畫提供）

演員獎項競爭同樣激烈，最佳男主角入圍者包括《大濛》柯煒林、《泥娃娃》楊祐寧、《死亡賭局》洪瑜鴻（春風）、《深度安靜》張孝全與《雙囍》劉冠廷；最佳女主角則由《大濛》方郁婷、《左撇子女孩》馬士媛、《丟包阿公到我家》安潔兒．艾奎諾、《恨女的逆襲》林怡婷，以及《雙囍》余香凝共同角逐。實力派與新生代演員同場交鋒，也讓本屆影后、影帝之爭備受矚目。

本屆台北電影獎評選分為初選、複選與決選三階段，共集結多位影視工作者參與評審。決選階段將由資深影評人黃建業擔任評審團主席，攜手金牌編劇張家魯及11位複選評審，共同選出最終得獎名單，並於7月11日頒獎典禮正式揭曉。

《96分鐘》入圍「台灣電影行銷創意獎」。（資料照，華影國際提供提供）

除了正式競賽獎項，台北電影節會外賽「台灣電影行銷創意獎」也同步公布入圍名單。其中，「最佳電影行銷創意獎」由《96分鐘》、《陽光女子合唱團》、《大濛》入圍；「最佳海報獎」則由《有病才會喜歡你》、《陽光女子合唱團》與《大濛》角逐；「最佳預告片獎」則有《左撇子女孩》、《恨女的逆襲》及《大濛》入圍。得獎結果將於7月9日入圍酒會公布。

此外，影展期間也將頒發由觀眾票選的「觀眾票選獎」、媒體評選的「媒體推薦獎」，以及由青少年評審團選出的「青少年評審團獎」。

2026第28屆台北電影節將於6月26日至7月7日舉行，放映地點包括臺北市中山堂、光點華山電影館與誠品電影院；台北電影獎頒獎典禮則將於7月11日在臺北市中山堂登場。影展選片指南預計6月13日公開，票券則於6月14日在OPENTIX正式開賣。

【2026第28屆台北電影獎完整入圍名單】

▶最佳劇情長片

女孩

大濛

左撇子女孩

深度安靜

雙囍

▶最佳紀錄片

同一條船下

春雨424

第九十三封信之後

傳奇女伶 高菊花

獨奏者之舞

▶最佳短片

Somewhere in time, 河與石頭

末代殭屍

百花公主

你吹Do，我吹Si

這不是我的牛

▶最佳動畫片

工

小蟲蟲大冒險

我朋友的故事

落雺

螳螂

▶最佳導演

舒淇｜女孩

陳玉勳｜大濛

鄒時擎｜左撇子女孩

沈可尚｜深度安靜

許承傑｜雙囍

▶最佳編劇

舒淇｜女孩

陳玉勳｜大濛

鄒時擎、西恩．貝克｜左撇子女孩

黃彥樵、解孟儒、蔣友竹｜泥娃娃

謝沛如、許承傑｜雙囍

▶最佳男主角

柯煒林｜大濛

洪瑜鴻（春風）｜死亡賭局

楊祐寧｜泥娃娃

張孝全｜深度安靜

劉冠廷｜雙囍

▶最佳女主角

方郁婷｜大濛

馬士媛｜左撇子女孩

安潔兒．艾奎諾｜丟包阿公到我家

林怡婷｜恨女的逆襲

余香凝｜雙囍

▶最佳男配角

曾敬驊｜大濛

朱軒洋｜功夫

金士傑｜深度安靜

田啟文｜雙囍

庹宗華｜雙囍

▶最佳女配角

陳雪甄｜人生海海

林品彤｜女孩

孫淑媚｜陽光女子合唱團

翁倩玉｜陽光女子合唱團

9m88｜雙囍

▶最佳新演員

魏雋展｜人生海海

葉子綺｜左撇子女孩

馬士媛｜左撇子女孩

林澤凱｜這不是我的牛

何曼希｜陽光女子合唱團

▶最佳攝影

王金城｜96分鐘

余靜萍｜女孩

陳麒文｜大濛

陳克勤、高子皓｜左撇子女孩

王均銘｜那張照片裡的我們

▶最佳剪輯

張叔平、黎冠東｜女孩

西恩．貝克｜左撇子女孩

沈可尚、陳曉東、普熱梅斯瓦夫．胡希切勒斯基｜深度安靜

陳俊宏｜雙囍

李立劭｜獨奏者之舞

▶最佳原創電影音樂

林強｜女孩

盧律銘｜大濛

林生祥｜丟包阿公到我家

唐愷馡｜死亡賭局

瀚南．棠深｜深度安靜

▶最佳原創電影歌曲

〈大濛的暗眠〉詞：陳玉勳、盧律銘、曲：盧律銘、唱：9m88｜大濛

〈四月的風〉詞：林生祥、曲：林生祥、唱：林生祥｜丟包阿公到我家

〈瞬間的遠方〉詞：葛大為、曲：湯昇榮、宋柏緯、侯志堅、唱：宋柏緯｜那張照片裡的我們

〈幸福在歌唱〉詞：林孝謙、曲：李方睿、唱：A-Lin（黃麗玲）｜陽光女子合唱團

〈愛到卡慘死〉詞：施立、曲：施立、唱：曹雅雯｜螳螂

▶最佳美術設計

黃美清、涂碩峯｜女孩

王誌成、尤麗雯｜大濛

王誌成、楊雅珺、張軼峰｜功夫

謝明仁｜恨女的逆襲

蔡珮玲｜深度安靜

▶最佳造型設計

許力文｜女孩

許力文｜大濛

葉嘉茵｜功夫

施筱柔｜雙囍

謝文明｜螳螂

▶最佳聲音設計

陳維良、埃爾溫 T、納魯貝特・皮亞米亞、杜均堂｜96分鐘

簡豐書、湯湘竹｜大濛

范文銳、黃僩哲｜左撇子女孩

林晉德｜死亡賭局

杜篤之、尚卡羅．路瑅亞諾｜深度安靜

▶最佳視覺效果

温兆銘、傅琬婷、胡宏愈、林韋宏｜96分鐘

郭憲聰、陳姵均｜大濛

梁志仁、黄其彥、陳文杰、陳彩君｜小蟲蟲大冒險

嚴振欽、曾懷儒、陳晏平、侯秀嬑｜功夫

温兆銘、蔡尚甫、胡宏愈、傅琬婷｜那張照片裡的我們

▶傑出技術

動作設計：洪昰顥｜96分鐘

動作設計：張材旭、金敬友｜功夫

特效化妝：蕭百宸、劉顯嘉｜功夫

置景噴繪：李錫堅｜功夫

動作設計：黃泰維、陳嘉玲｜恨女的逆襲

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