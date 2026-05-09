男星連續5年登上藍寶石 陳孟賢開嗆：台灣沒人了嗎？

陳孟賢（左起）、黃露瑤、吳淑敏以及邵大倫在高流演出。（高流提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會今明兩天在高流登場，今年特別以「咱攏五吉」為主題，活動由黃西田、苗可麗、侯怡君領銜主持，包括「寶島歌王」葉啟田、吳敏、張秀卿、王彩樺、吳淑敏、施文彬、邵大倫、曹雅雯、陳孟賢、黃露瑤等輪番登台，回歸原汁原味的秀場演出。

邵大倫連續五年登上「真愛秀・藍寶石大歌廳」，陳孟賢則是第一次受邀登台。兩人開場就以滿滿綜藝感炒熱全場氣氛，一搭一唱笑料不斷。陳孟賢先是笑問台下：「連續五年都有來的觀眾舉手！」看到不少死忠粉絲現身後，忍不住虧說：「這些觀眾怎麼那麼有錢？怎麼可以連續五年都來！」

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陳孟賢砸重本帥氣登台。（高流提供）

兩人互虧橋段更是火力全開，陳孟賢當場調侃邵大倫：「你都有來五年，你是不是有拿錢給高流？」接著又笑嗆：「邵大倫你怎麼每年都能來？是台灣沒人了嗎？」讓邵大倫哭笑不得，只能趕緊向台下觀眾道謝表示：「謝謝台下的衣食父母願意排除萬難來現場看演唱會。」

此外，陳孟賢也自爆這次為了「明年還能繼續被找來」，特別花重本打造全新舞台造型，笑說服裝還特別設計成「長裙旁邊開高衩」，誠意十足。他在介紹贊助單位兆豐銀行時更不改搞笑本色，當場開玩笑表示：「我在你們銀行有房貸還沒繳完，是不是可以幫忙？」一句話再度笑翻全場。

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