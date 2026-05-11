阿部瑪利亞鬆口「想生小孩了」 突點名男粉：我就是在說你們

〔記者李紹綾／台北報導〕阿部瑪利亞受邀擔任髮梳品牌公益大使，以「『梳』出愛：傳遞溫柔的梳理時光」為主題號召各界響應，活動所得將捐助勵馨基金會。阿部瑪利亞不僅在現場展現極致溫柔，更罕見吐露赴台發展多年後，對於身份轉變與社會責任的新體悟，感性發言讓現場充滿粉紅泡泡與暖心正能量。

阿部瑪利亞首當「人母」竟想生了，溫柔幫梳頭融化全場。（潘朵拉的美妝盒提供）

身為公益大使，阿部瑪利亞對聯名梳的設計理念極有共鳴。她溫暖表示：「這把梳子可以很溫柔地解開頭髮的糾結，減少拉扯造成的疼痛。其實就像勵馨基金會安置家園裡的青少女們，人生中也許有許多難以解開的『結』。希望透過公益商品把這份愛『梳』給她們，陪伴她們慢慢梳開人生的糾結。」

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阿部瑪利亞邁向「大人」年紀，要梳開人生難解的「結」。（潘朵拉的美妝盒提供）

活動中，阿部瑪利亞分享了一段令她紅了眼眶的幕後故事。她透露一位日本朋友曾遇見獨自在日工作的台灣人，對方因語言隔閡與文化差異陷入嚴重低潮，沒想到竟是靠著看她的YouTube影片才重新獲得力量。聽到這段經歷，阿部瑪利亞感性直言：「雖然自己平常也會有不開心的瞬間，但居然能透過平常做的工作，帶給別人這樣的影響，真的非常感動，也覺得幸好自己一直有繼續努力。」

阿部瑪利亞想成台灣少女嚮往的存在。（潘朵拉的美妝盒提供）

現場互動環節更是笑聲不斷，阿部瑪利亞首度挑戰「慈母」角色，親自替小朋友梳頭，看著孩子乖巧的模樣，她竟脫口而出：「這是我第一次嘗試媽媽的角色，如果每天都能幫小朋友梳頭，好像會是很幸福的時光，怎麼有點想生小孩了。」直率反應笑翻全場。

此外，阿部瑪利亞不忘推坑夏季必備的「蓬蓬粉」，更頑皮地對台下爆滿的男粉絲喊話：「尤其是夏天騎機車戴安全帽後，頭髮很容易塌掉，對，我就是在說你們，你們都很適合用！」瞬間點燃現場氣氛。

阿部瑪利亞影音救回在日台人，得知「被需要」感性落淚。（潘朵拉的美妝盒提供）

在台活動多年的阿部瑪利亞，今年也為自己訂下了極具使命感的目標。她感性表示：「因為自己已經到了『大人』的年紀，希望成為現在台灣青少女們在想像未來時，會嚮往的存在。」她強調，能在台灣這塊土地傳遞溫柔與愛讓她充滿感恩，最後更用日文許願：「愛で溢れる世界になって欲しい！（希望世界充滿愛！）」

勵馨基金會資源發展處長施宜君也特別致謝，感謝阿部瑪利亞與品牌方將日常髮梳化作支持的力量，陪伴暴力與創傷家庭的少女重新建立生活能力。

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