A-Lin接金曲主持又入圍！Lulu槓龜嘆被GPT講中

三立《完全娛樂》開播30週年後全面升級改版，由「Lulu」黃路梓茵主持。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕三立《完全娛樂》開播30週年後全面升級改版，由「Lulu」黃路梓茵主持，今（15）日舉辦開錄記者會。而過往是三金典禮主持常客的她，本屆金曲獎主持由A-Lin接下，她也開心分享兩人私下互動。

三立都會台《完全娛樂》開錄，Lulu（中）分享與A-Lin互動。（記者陳奕全攝）

Lulu透露前兩天有聯絡，她還有恭喜A-Lin入圍獎項，而這次A-Lin還接下主持棒笑喊Lulu是學姐，Lulu則說A-Lin已經很棒了，「而且姐身材很辣，她就回我『好像只能靠身材了齁』。」而本屆星光紅毯由陳明珠、鼓鼓擔當主持，稍早鼓鼓才現身記者會為Lulu站台，被問及心情，他表示，能在紅毯恭喜歌手好友們是很幸福的事，更笑說有問題一定會問Lulu。

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Lulu自爆關於金曲獎是否入圍，自己緊張到問AI。（記者陳奕全攝）

近日金曲獎剛公布入圍名單，Lulu今年也有報名作品，她坦言在名單公布前其實相當緊張，Lulu更自爆，自己緊張到還跑去問ChatGPT會不會入圍，沒想到AI給出的答案是「可能會是黑馬，但得獎機率不高」，老公陳漢典則一直陪在旁邊安慰她，「他還跟我說：『妳至少還有緊張的機會，我都沒有。』」讓她哭笑不得。

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