自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

A-Lin接金曲主持又入圍！Lulu槓龜嘆被GPT講中

三立《完全娛樂》開播30週年後全面升級改版，由「Lulu」黃路梓茵主持。（記者陳奕全攝）三立《完全娛樂》開播30週年後全面升級改版，由「Lulu」黃路梓茵主持。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕三立《完全娛樂》開播30週年後全面升級改版，由「Lulu」黃路梓茵主持，今（15）日舉辦開錄記者會。而過往是三金典禮主持常客的她，本屆金曲獎主持由A-Lin接下，她也開心分享兩人私下互動。

三立都會台《完全娛樂》開錄，Lulu（中）分享與A-Lin互動。（記者陳奕全攝）三立都會台《完全娛樂》開錄，Lulu（中）分享與A-Lin互動。（記者陳奕全攝）

Lulu透露前兩天有聯絡，她還有恭喜A-Lin入圍獎項，而這次A-Lin還接下主持棒笑喊Lulu是學姐，Lulu則說A-Lin已經很棒了，「而且姐身材很辣，她就回我『好像只能靠身材了齁』。」而本屆星光紅毯由陳明珠、鼓鼓擔當主持，稍早鼓鼓才現身記者會為Lulu站台，被問及心情，他表示，能在紅毯恭喜歌手好友們是很幸福的事，更笑說有問題一定會問Lulu。

Lulu自爆關於金曲獎是否入圍，自己緊張到問AI。（記者陳奕全攝）Lulu自爆關於金曲獎是否入圍，自己緊張到問AI。（記者陳奕全攝）

近日金曲獎剛公布入圍名單，Lulu今年也有報名作品，她坦言在名單公布前其實相當緊張，Lulu更自爆，自己緊張到還跑去問ChatGPT會不會入圍，沒想到AI給出的答案是「可能會是黑馬，但得獎機率不高」，老公陳漢典則一直陪在旁邊安慰她，「他還跟我說：『妳至少還有緊張的機會，我都沒有。』」讓她哭笑不得。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中