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娛樂 最新消息

醫美診所爆偷拍！徐若瑄自備偵測儀 住飯店機器大叫當場傻眼

徐若瑄今天為美容科技新產品代言。（記者陳奕全攝）徐若瑄今天為美容科技新產品代言。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕徐若瑄今天為美容科技新產品代言，提到近來醫美品牌爆出隱私爭議，她表示自己3年前就有防偷拍意識，因為經常在外拍戲，隨身都會帶兩款偵測儀，到飯店一定會先掃過電視、鏡子或浴室等角落，不過偶爾也會發生烏龍事件，因為儀器對電子類產品很敏感，有時候會突然「嗶嗶嗶」大叫，把她嚇到不行。

她強調自己本來就很少到外面的診所做醫美，「不太會去，滿害怕的。希望這些不好的事情不要再發生。」身為全職媽媽，她的時間非常少，幾乎都是在家保養，至於最在意臉上哪個部位？她強調：「我還滿豁達，對於年齡這一塊，我覺得人在展現自己魅力時，就是最美麗的時候。」

徐若瑄身為全職媽媽，她的時間非常少，幾乎都是在家保養。（記者陳奕全攝）徐若瑄身為全職媽媽，她的時間非常少，幾乎都是在家保養。（記者陳奕全攝）

她常被誇天生麗質，但她也坦言：「三十歲以後就沒有天生麗質這件事，要流汗、要運動。」透露一週會運動五、六天，「這個年齡肌肉很重要。」此外也吃得很忌口，「甜的很少吃，沒有任何好處。」陪兒子吃晚餐時才吃白飯，早餐則固定吃水煮蛋、酪梨，近來會再加上巴西莓以及堅果，兒子在她的影響之下，也偏愛原型食物，吃火鍋時喜歡吃蔬菜、肉片，不愛吃加工食品。

徐若瑄為一週會運動五、六天，也吃得很忌口。（記者陳奕全攝）徐若瑄為一週會運動五、六天，也吃得很忌口。（記者陳奕全攝）

她最近和弟弟一起開了公司，謙虛說：「新公司剛開始運營，弟弟非常努力，到處飛出差。」自己因為還要拍戲、籌備新專輯、規劃明年的巡演，負責「策略指導」，目前公司員工有10多名，已在進行校園海選，至於找新人的條件，她透露自己看重「努力與潛力」，「市場很競爭，努力是最基本的。」也希望挖掘有創作才華的人，這樣演藝之路可以走比較遠。

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