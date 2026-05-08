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娛樂 日韓

百想》主持三胞胎默契失靈 朴寶劍一人比錯愛心萌爆

秀智選擇粉色系禮服。（翻攝自Newsen）秀智選擇粉色系禮服。（翻攝自Newsen）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓戲劇、電影圈年度盛事「第62屆百想藝術大賞」今（8）日登場，主持人再度由國民女神秀智、男神朴寶劍、綜藝大哥申東燁再度合體，被戲稱為「主持三胞胎」。但在紅毯上朴寶劍竟然在比愛心環節出了包，讓許多網友大呼：也太可愛了吧。

秀智穿著一襲粉絲緊身禮服壓軸登場，網友大讚：這臉蛋真的太瘋狂。3位主持人依同搭稱座車帥氣現身，朴寶劍下車時展現紳士風範，率先走到紅毯尾端後，與申東燁站著等待秀智緩緩走來，最後3人華麗合體。

百想紅毯上比愛心時，（左起）申東燁、秀智都比了臉頰愛心，只有朴寶劍用雙手在胸口比愛心。（翻攝自Naver）百想紅毯上比愛心時，（左起）申東燁、秀智都比了臉頰愛心，只有朴寶劍用雙手在胸口比愛心。（翻攝自Naver）

主持三胞胎合體後，展現出非常親切的態度，不但掛著微笑，還不斷向粉絲揮手，現場閃光燈更是拍個不停。3人拍照時，紅毯主持人請他們擺出愛心姿勢，沒想到默契極佳的3人卻在這個橋段出包，申東燁和秀智非常有默契地比了臉頰愛心，唯獨朴寶劍以雙手在胸前比了愛心。

雖然3人不同步，但是模樣卻超萌，主持人忍不住笑出來，趕緊提醒：「寶劍啊～我們一起比臉頰愛心吧！」朴寶劍才發現自己竟然莫名的不合群了。

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