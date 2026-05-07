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娛樂 最新消息

黃子佼收藏37名兒童少年性影像 確定緩刑4年免入獄

黃子佼因收藏2259部兒童少年性影像片，被控觸犯兒少性剝削、違反個資法等罪，一審將他判刑8月。（資料照，記者塗建榮攝）黃子佼因收藏2259部兒童少年性影像片，被控觸犯兒少性剝削、違反個資法等罪，一審將他判刑8月。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者張文川／台北報導〕藝人黃子佼因收藏2259部兒童少年性影像片，被控觸犯兒少性剝削、違反個資法等罪，一審將他判刑8月；台北地檢署上訴並將另查出的586部兒少性影像，移送至二審併辦。高院二審期間，黃子佼與全部37位被害人和解並賠償完畢，從一重依違反個人資料保護法，將黃子佼判處1年6月、緩刑4年，條件是提供180小時義務勞務，接受3場次兒少保護及性平法學教育；檢、辯皆上訴，最高法院今判決駁回，全案定讞，黃子佼確定緩刑，逃過牢獄之災。

黃子佼二審時坦承持有兒少性影像，但否認違反個資法，二審認定黃持有的影片檔案包含被害人的真實姓名、學校、地點、生活照、社交帳號、臉部特徵等個人資料，得直接或間接識別被害人身分，屬性生活的個人資料，同時觸犯兒少性剝削防制條例與個資法，依法定刑度從一重依個資法判刑。

黃子佼2014年2月起付費成為「創意私房」高級會員，購買、下載大批兒少性影片，一審台北地院認定，黃子佼購買持有2259部兒少性影像，共35名兒童受害，其中最小者僅10歲、最大者17歲，且黃否認犯罪，未見悔意，依持有兒少性影像罪將黃判處8月徒刑，不得易罰金。

檢辯皆不服，上訴高院，北檢並將第二波查獲12名被害人、查扣586部性影像片移送高院併辦。高院勘驗後認為大多無法辨識身分，僅能確認2人身分，加上一審判決認定的35位被害人，全案共認定有37位被害人，並將無法確認身分的部分退回北檢另行處理。

二審期間黃子佼每次開庭都穿同一套「開庭裝」到庭，去年10月21日言詞辯論庭前，黃子佼於高院外面先以90度鞠躬「隔空」向被害人道歉，庭訊中也向3位到庭的被害人鞠躬致歉稱「我不懂法律，但我懂被害人的痛」，表示他得到深刻教訓，有和解賠償誠意，雖要支付妻、女的贍養費，但仍會盡力賠償此案被害人，請求輕判，給他自新的機會。最終他與37名被害人完成賠償，皆達成和解，獲高院輕判1年半、緩刑4年寬典。

黃子佼上訴主張他沒有違反個資法，沒有蒐集個人資料的犯意，檢方也上訴主張不應緩刑。最高法院認為二審量刑已充分說明理由，檢方對於量刑的上訴沒有理由。

而黃子佼關於個資法部分的上訴，違背法律程式，應予駁回，既然重罪部分的上訴依程序駁回，則具有想像競合犯關係的無正當理由持有兒少性影像罪部分，本不得上訴第三審，上訴同樣不合法，也應程序駁回，全案確定。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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