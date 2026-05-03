催眠玩太大！張員瑛前世曝光 網暴動：投胎沒換角色

張員瑛被算出前世真的是「公主」。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓女團IVE在全新自製節目中，張員瑛等成員挑戰催眠體驗，沒想到一試直接失守，集體情緒潰堤，其中最讓人驚呼的，竟是張員瑛的「公主人生」。

原本就被封為「人間公主」的她，在催眠中真的變成一位在嚴格環境下長大的孤獨公主，最後還逆轉成為溫柔女王，整段故事堪比古裝劇劇本，讓她本人也忍不住坦言：「那種感覺很自然，甚至有點想念、也有點悲傷。」

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張員瑛自帶公主光環，人氣始終居高不下。（翻攝自IG）

節目中其他成員的前世也同樣超戲劇化，其中安俞真變成在森林裡尋找父母的孤獨少女、Rei竟化身一隻帶著遺憾離世的鳥，還當場落淚，整集幾乎變成大型情緒釋放現場。

最反轉的還是Liz，不只體驗一次，還從守護天使一路轉職成「被職場壓垮的上班族」，而李瑞則可愛吐槽：「其實我也想當公主。」瞬間讓氣氛從催淚變爆笑。

這場「前世揭密秀」不只滿滿話題，也意外讓成員們重新面對內心，最後透過心理諮商收尾，從催淚到療癒一條龍；網友看完狂刷留言：「IVE不是女團，是靈魂劇場」、「員瑛根本帶劇本投胎，沒換角色。」

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