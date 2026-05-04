《穿著Prada的惡魔2》稱霸全球票房！猛創真人電影年度最高開片成績

《穿著Prada的惡魔2》叫好又叫座，稱霸全球票房。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕萬眾矚目的賣座片續篇《穿著Prada的惡魔2》上週在全球上映，以超乎預期的佳績稱霸全球票房，首週開出2.336億美金（約台幣73.89億元）的亮眼成績，不僅創下今年好萊塢真人電影最佳開片紀錄，整體也高居年度開片第二名，顯見好口碑加上前作累積20年的情懷威力驚人。

電影在北美首週末（5月1至3日）進帳7700萬美金（約台幣24.36億元），大幅超越市場預期，更遠高於2006年首集2750萬美金（約台幣8.7億元）的開片表現。從觀眾結構來看，女性觀眾佔比高達75%，其中25歲以上女性更占整體63%，顯示本片成功鎖定核心族群。

請繼續往下閱讀...

該片全球首週票房同樣優於原先預估的1.8億美金（約台幣56.93億元），並刷新梅莉史翠普與艾蜜莉布朗主演作品的最高全球開片紀錄，分別超越《媽媽咪呀！回來了》的9000萬美金（約台幣28.47億元）與《奧本海默》的1.76億美金（約台幣55.67億元）

北美以外的海外市場表現尤其關鍵，首週進帳1.56億美金（約台幣49.34億元），其中義大利以1660萬美金（約台幣5.25億元）領跑，對好萊塢電影而言相當罕見，也與片中多場重頭戲設於米蘭有關。

台灣方面，上週三（4月29日）正式在台上映，首日全台票房一舉衝上台幣1214萬元，強勢拿下全台票房冠軍，也成為今年截至目前為止的最高首日開片成績，更刷新疫情後劇情與喜劇類型電影的開片紀錄。

全台上映五天粗估票房破台幣8500萬元，詳細數字將於今天下午揭曉。《穿著Prada的惡魔2》全台熱映中！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法