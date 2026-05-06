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63歲富商殺手陷「嬤孫戀」！關之琳「27歲鮮肉男友」正面照曝光

剛出道時的關之琳，被香港影壇喻為「最美星二代」。（翻攝自網路）剛出道時的關之琳，被香港影壇喻為「最美星二代」。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕關之琳的27歲小鮮肉男友「正面照」曝光了？

今年63歲的關之琳繼結束第二段婚姻之後，一直維持單身，因父母都是香港知名影星，她一出道就被譽為「最美星二代」，隨著年齡增長，更被視為是「凍齡女神」中的翹楚，不只拜倒在她石榴裙下的富商無數，近年更屢次被拍到與小鮮肉出雙入對，甚至同遊日本。日前更有中國網友PO出幾張她與一名年輕男性的正面合照，角度和打扮略有不同，並點名是職業身分為男模，謠言傳了幾天，但雙方都沒人出來承認或否認。

這名遭起底現年27歲的男模特兒，和關之琳有多張同框照，兩人頂多搭肩、貼臉而已，卻被傳為「嬤孫戀」。（翻攝自微博）這名遭起底現年27歲的男模特兒，和關之琳有多張同框照，兩人頂多搭肩、貼臉而已，卻被傳為「嬤孫戀」。（翻攝自微博）

關之琳曾擁有「香江第一美人」之稱，水汪汪的迷人電眼，加上白皙姣好的面容與體態，早期情史豐富，更可說是富商殺手，自2015年與台灣企業家國巨董事長陳泰銘情斷後，就過著單身生活。

關之琳（左）2024年也曾被拍到與一名年輕男性同遊日本。（翻攝自微博）關之琳（左）2024年也曾被拍到與一名年輕男性同遊日本。（翻攝自微博）

近日被多家自媒體及社群平台爆出疑似陷入熱戀，對象是一名年僅27歲的鮮肉男模（也有傳聞指是某短影音平台的創作者）。由於兩人年齡相差高達36歲，「嬤孫戀」般的年齡差距迅速成為娛樂新聞焦點。

話說關之琳和這名「27歲鮮肉男模」的誹聞導火線，源起於有中國網友在社群平台分享疑似兩人在私人聚會的合照，及頻繁在相近地點打卡的紀錄，引發揣測。

63歲的關之琳保養得宜，被視為是凍齡女神的典範。（翻攝自微博）63歲的關之琳保養得宜，被視為是凍齡女神的典範。（翻攝自微博）

支持關之琳盡情享受黃昏戀的網友認為，關之琳財富自由且保養得宜，追求自己的感情生活有無不可。但也有理智型網友認為，這可能只是普通的商業合作，或僅是長輩對後輩的提攜，目前傳出來的訊息多是捕風捉影，並沒有拍到具體的「牽手、親吻」等決定性證據。而且截至目前為止，關之琳本人及其經紀公司皆尚未正式回應此傳聞。

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