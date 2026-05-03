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娛樂 星座

上上籤出爐 3生肖運勢炸裂 財運一路長紅

2026年5月3至9日，各生肖運勢籤詩出爐。（資料照，記者楊金城攝）2026年5月3至9日，各生肖運勢籤詩出爐。（資料照，記者楊金城攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕又過了一週，進入5月，除了天氣漸漸從春季轉換到夏季，十二生肖的運勢也跟著產生變化。民俗粉絲專頁《興趣使然的解籤師》分享了2026年5月3至9日週運籤詩，屬鼠、兔、馬3生肖運勢旺，可趁此時機向前邁進。

▲鼠：上上

籤詩：佛前發誓無異心，且看前途得好音；此物原來本是鐵，也能變化得成金。

批：財運亨通，投資有成。本週可積極處理理財規劃，股票基金有機會獲利了結。

▲牛：中平

籤詩：富貴由命天註定，心高必然誤君期；不然且回依舊路，雲開月出自分明。

批：順其自然，莫強求。本週不宜合夥或借貸，專注本業即可，穿戴米白色穩氣場。

▲虎：小吉

籤詩：客到前途多得利，君爾何故兩相疑；雖是中間逢進退，月出光輝得運時。

批：貴人相助，合作順利。本週適合與人協商合作，主動聯繫舊識可能有意外收穫。

▲兔：上上

籤詩：今行到手實難推，歌歌暢飲自徘徊；雞犬相聞消息近，婚姻夙世結成雙。

批：水到渠成，事業順遂。本週適合啟動新計畫或轉職，主動提案易獲主管支持。

▲龍：中平

籤詩：八十原來是太公，看看晚景遇文王；目下緊事休相問，勸君且守待運通。

批：時機未至，靜待佳音。重大投資延至5月下旬，本週整理舊資料、檢討過往策略。

▲蛇：小吉

籤詩：花開今已結成果，富貴榮華終到老；君子小人相會合，萬事清吉莫煩惱。

批：守成得利，漸入佳境。專注既有業務可獲肯定，本週適合處理合約續約事宜。

▲馬：上上

籤詩：太公家業八十成，月出光輝四海明；命內自然逢大吉，茅屋中間百事亨。

批：財源廣進，家業興旺。本週利房地產交易或長期投資，可諮詢專業人士意見。

▲羊：中平

籤詩：福如東海壽如山，君爾何須嘆苦難；命內自然逢大吉，祈保分明得自安。

批：正財穩定，偏財莫求。本週薪水入帳順利，但賭運不佳，勿跟風短期炒作。

▲猴：下下

籤詩：陽世作事未和同，雲遮月色正朦朧；心中意欲前途去，只恐命內運未通。

批：人際失和，財運受阻。本週避免與人金錢往來，重要決策前先徵詢第三方意見。

▲雞：小吉

籤詩：看君來問心中事，積善之家慶有餘；運亨財子雙雙至，指日喜氣溢門閭。

批：小有進財，善緣得報。前後可能有小額退款或紅包，可小額捐助弱勢團體。

▲狗：中平

籤詩：欲去長江水闊茫，前途未遂運未通；如今絲綸常在手，只恐魚水不相逢。

批：財運平平，等待時機。本週整理帳單與收支明細，規劃投資延後，勿急躁。

▲豬：小吉

籤詩：有心作福莫遲疑，求名清吉正當時；此事必定成會合，財寶自然喜相隨。

批：貴人帶財，合作有利。本週與人合夥可獲利，但須白紙黑字明訂權責與分潤。

《民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

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