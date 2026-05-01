自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王俐人直播露點遭轟賣肉！狄志為力挺嗆爆酸民：不偷不搶錯在哪

王俐人直播露點遭部分網友砲轟「賣肉」。（組合照，翻攝自IG）王俐人直播露點遭部分網友砲轟「賣肉」。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕王俐人近期因直播露胸遭外界砲轟「激凸」、「賣肉」，資深媒體人狄志為則替她抱屈並給予力挺，反擊回嗆酸民「不偷不搶，請問做錯了什麼？」公開為王俐人發聲，掀起另一波討論。

狄志為昨（30日）有感而發表示，原本猶豫是否發聲，是因與王俐人私下認識多年，過去不僅常在攝影棚碰面，甚至曾到她家拍攝節目，擔心發文反而讓對方承受更多批評，不過最終仍選擇說出看法，認為外界對她的評論過於單一，尤其針對穿著與直播內容的批判，已偏離理性討論。

狄志為指出，許多人只看到王俐人穿著清涼、被男性按摩或直播帶貨的畫面，便貼上「缺錢」、「想紅」等標籤，卻忽略她一路走來的背景，包括投資失利、餐廳虧損與替友人擔保所背負的債務壓力，他義憤填膺拋出關鍵一句，「不偷不搶，請問做錯了什麼？」他也從媒體角度分析，強調並非媒體「刻意放大」，而是事件本身具備話題性與流量，自然會被持續報導。

狄志為直言問題不在媒體，而在大眾看待選擇的標準，他認為同樣是工作，為何有些被視為體面，有些卻被批判？他強調王俐人並未違法或傷害他人，只是用自己的方式生活，「你可以不認同，但很難說她做錯了什麼！」肯定她面對壓力的勇氣，呼籲外界不要急著下定論。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中