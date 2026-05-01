王俐人直播露點遭轟賣肉！狄志為力挺嗆爆酸民：不偷不搶錯在哪

王俐人直播露點遭部分網友砲轟「賣肉」。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕王俐人近期因直播露胸遭外界砲轟「激凸」、「賣肉」，資深媒體人狄志為則替她抱屈並給予力挺，反擊回嗆酸民「不偷不搶，請問做錯了什麼？」公開為王俐人發聲，掀起另一波討論。

狄志為昨（30日）有感而發表示，原本猶豫是否發聲，是因與王俐人私下認識多年，過去不僅常在攝影棚碰面，甚至曾到她家拍攝節目，擔心發文反而讓對方承受更多批評，不過最終仍選擇說出看法，認為外界對她的評論過於單一，尤其針對穿著與直播內容的批判，已偏離理性討論。

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狄志為指出，許多人只看到王俐人穿著清涼、被男性按摩或直播帶貨的畫面，便貼上「缺錢」、「想紅」等標籤，卻忽略她一路走來的背景，包括投資失利、餐廳虧損與替友人擔保所背負的債務壓力，他義憤填膺拋出關鍵一句，「不偷不搶，請問做錯了什麼？」他也從媒體角度分析，強調並非媒體「刻意放大」，而是事件本身具備話題性與流量，自然會被持續報導。

狄志為直言問題不在媒體，而在大眾看待選擇的標準，他認為同樣是工作，為何有些被視為體面，有些卻被批判？他強調王俐人並未違法或傷害他人，只是用自己的方式生活，「你可以不認同，但很難說她做錯了什麼！」肯定她面對壓力的勇氣，呼籲外界不要急著下定論。

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