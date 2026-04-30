林志玲遠嫁日本7年！親揭近況「已與公婆同住」 婚後3年天天下廚

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台灣第一名模」林志玲近日為「小S」徐熙娣回歸，特地現身節目《小姐不熙娣》分享婚後生活，她透露婚後3年遇上疫情，基本上每天都會親自下廚，甚至坦言近期已與公公、婆婆同住，小S深感震驚之餘，也引爆網友熱烈討論。

林志玲（右）與AKIRA於2019年在南美館舉行世紀婚禮。（資料照，記者邱奕欽攝）

林志玲與日本放浪兄弟成員「AKIRA」黑澤良平結婚即將邁入第7年，她在節目上透露，婚後不久即遇上疫情，當時眾人為了防疫，長時間待在家中，她也因此每天下廚，親自為家人準備三餐，其餘家務事則多半親力親為。蔡康永坦言聽到每天煮飯感到意外，徐熙娣也追問是否連打掃都自己來時，林志玲則回應確實如此，直到近期才開始請人分擔。

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林志玲更進一步表示，自己近半年已與公公、婆婆同住生活，而婆婆會負責掌廚料理，小姑一家也會一同用餐，彼此相處融洽、互相尊重。這讓小S聽完後深感驚訝，幽默詢問居住空間是否足以保持距離，林志玲對此則透露，一家人已搬至空間較大的住所，生活上也因此更加舒適。

小S（左）與老公許雅鈞（右）當時攜手參加林志玲的婚禮，雙方私下交情深厚。（資料照，記者邱奕欽攝）

現代人普遍不希望與公婆同住，不過林志玲表示與公婆同住後，兒子也因此多了長輩們幫忙照顧，若每月安排約5天外出工作，相較過去需特別請婆婆協助，如今能更安心投入工作，她非常感謝婆婆願意分擔育兒重任，讓她能無後顧之憂打拚事業。

節目播出後，關於林志玲與夫家相處模式隨即引爆討論，「一般來說日本公婆聽說是不會願意幫媳婦帶小孩的，除非是離婚或媳婦不在了」、「志玲姐姐遇到的是特別好的日本公婆啊」、「這麼美麗又會賺錢的女人，都要煮3餐飯跟公婆住也沒公主病，那麼平凡的我也要檢討自己」。

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