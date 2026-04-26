才爆砸11億澳洲買房掀熱議 周杰倫在台北拿冠軍一特徵變了

周杰倫（右）打網球贏得獎盃，昆凌也為他開心。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌壇天王「周董」周杰倫近期推出新專輯《太陽之子》稱霸各大排行榜，另外又爆出他砸下5000萬澳幣（約台幣11億元）在澳洲墨爾本富豪區買房，但周董和昆凌雙雙否認，也強調生活重心多半在台北。果然，今（26日）昆凌放閃分享周董在台北打網球奪冠的好消息，而昆凌使用的拍照軟體，也讓周董特有的單眼皮小眼睛出現變化。

對於外界傳言周董砸11億在澳洲置產，他所屬的杰威爾回應：「杰倫與Hannah的家在台北，他們大部分的時間也都在台北，因為Hannah有些家人在澳洲，所以他們會常常往返兩地，並沒有要在澳洲置產的打算。至於大家好奇Hannah父親的事情，公司不清楚也不會過問。」另外昆凌方面同樣回應生活重心在台北，沒有在澳洲置產計畫。

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昆凌（左）放閃分享合照，周董眼睛突然大了一倍。（翻攝自IG）

今天昆凌和周董果然在台北有了開心事，周董拿著獎盃，昆凌則說：「聽說有人今天拿冠軍。」打卡地點則是台北市美僑協會，另一張甜蜜合照中，只見周董雙眼比平常大了一倍，開心比YA！昆凌也帶著迷人笑容，夫妻感情相當甜蜜。

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