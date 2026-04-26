4/28～5/5星座週運TOP 3 事事順利財源滾滾

4月18到5月5日有3個星座運勢特別好。（路透）

〔娛樂頻道／綜合報導〕4月18到5月5日這週有誰會走好運？星座專家指出，在這段期間雖然天氣忽冷忽熱、忽晴忽雨，有3個星座的人卻事事亨通。這3個星座的人迎來意外的好運，而且做什麼事都很順利，財運、事業、桃花也都旺，生活當中總是驚喜連連。

☆牡羊座

牡羊座的人大約從4月28日前後，就會發現自己在職場上有大轉變。長期以來的拖延症竟然莫名其妙的痊癒，加上停滯不動的工作突然得到關鍵轉捩點，可能是貴人、機運，總而言之解決的方法會主動找上門。牡羊座的財運也開始好轉，欠債的朋友有機會突然把錢還給牡羊座，而且兼職、彩券等小額收入也增加，生活變得充實。

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☆金牛座

金牛座的週運只能用「事事順心」形容，無論職場、生活、姻緣、財運都穩當順利，生活節奏變得精準，不必擔心有突然的災厄降臨。如果心裡想做什麼，就放下徬徨與擔心，勇敢去做、去實踐，成功機率高。財運建議「以守代攻」，金牛座不要冀望自己會一夕暴富，好好整理手邊用不到的東西，穩健的理財策略，會讓未來的你感謝自己。

☆雙子座

這一週雙子座會悶聲發大財，不要敲鑼打鼓的大似宣布自己要怎麼理財布局，安安靜靜的憑藉自己的敏銳直覺，有機會撿到便宜貨買到高性價比的商品。這段期間，雙子座切記「多聽少說」，俗話說：禍從口出，如果不想惹禍上身，就乖乖地多聽他人說話，說不定就靠直覺發現身邊的某個人是你人生中的貴人，對你幫助頗多。本週雙子座有滿滿小驚喜，可能是長輩給錢、朋友請吃飯之類的「小確幸」。

《民俗信仰，僅供參考》

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