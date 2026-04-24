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衣帶漸寬終不悔？「折腰CP」劉宇寧撇熱戀 宋祖兒瘦到脫相

宋祖兒出席活動時，大腿細得和小腿一樣。（翻攝自微博） 宋祖兒出席活動時，大腿細得和小腿一樣。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕自古裝劇《折腰》爆紅後，劉宇寧與宋祖兒的螢幕火花讓不少粉絲敲碗「戲外成真」，觀眾普遍認可她在《折腰》中「小喬」的演技，認為她是95花中少有的演技派。但近期有網友比對兩人分享的居家照片，竟意外出現「同款地板」與「同款家具」，瘋傳出兩人已秘密同居。雖然宋祖兒已跳出來澄清，但傳聞仍持續發酵，逼得劉宇寧昨（23日）在微博發文「沒完了，別造謠」。

而在兩人緋聞鬧得沸沸揚揚之際，有網友揪出宋祖兒前天（22日）出席品牌活動的近照，原本靈氣動人、有小張柏芝封號的她，竟成了「骨瘦如柴」的紙片人，大腿細得和小腿一樣，兩頰凹陷，精氣神全無，被形容為「瘦到脫相」。

電視劇《折腰》劉宇寧和宋祖兒劇中愛火四射，網友拱兩人在一起！（翻攝自微博）電視劇《折腰》劉宇寧和宋祖兒劇中愛火四射，網友拱兩人在一起！（翻攝自微博）

事實上，宋祖兒過去就曾時常節食，她拍攝《折腰》前，因為要演繹「小喬」纖細嬌弱模樣，刻意瘦身10公斤，就遭網友批評這種極端審美，帶來了負面示範。

才剛撇清與劉宇寧的沒談戀愛，宋祖兒卻瘦到不合常理，網友擔心她的健康狀況！（翻攝自微博）才剛撇清與劉宇寧的沒談戀愛，宋祖兒卻瘦到不合常理，網友擔心她的健康狀況！（翻攝自微博）

如今在爆發「緋聞風暴」之際，整個人卻瘦到不合常理，怎能不引起網友熱議？尤她最近穿著一身紅色低胸禮服，現身北京電影節時，一頭大捲長髮，讓整個人看起來頭重腳輕；而前兩天出席Valentino代言活動上，俏麗的鮮綠色連身短裙，讓她的「纖腿細臂」一覽無遺，讓網友全看呆，尤其是從側面看過去，宛如紙片人般平坦，讓粉絲們十分心疼，希望宋祖兒別再繼續瘦下去了。

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