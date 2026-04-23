李鍾碩放閃甜曬女友視角 網揪1細節：根本就是IU

李鍾碩與一整排櫻花合影。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星IU、李鍾碩在2022年12月認愛，兩人交往3年多感情穩定，日前李鍾碩在IG曬出照片，卻被懷疑是「女友視角」？引發熱議。

李鍾碩曬出可愛小鳥，被懷疑是放閃IU。（翻攝自IG）

在春暖花開的季節，李鍾碩在IG曬出多張與一整排櫻花合影，還比出臉頰愛心，實在有夠可愛。不過這一張張照片卻被懷疑是女友IU拍攝的？外媒報導，原來是其中一張照片中，可以看到有用花瓣排出來的小鳥，神似卡通人物「崔弟」，一直以來IU就是崔弟的粉絲，雙方還曾經合作出專輯、周邊，連IU MV中都有崔弟的身影。

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IU與李鍾碩穩定交往中。（翻攝自IG）

更不用說花瓣中的這隻小鳥，左眼下方還有一顆黑痣，與IU相符合。難怪被網友質疑，李鍾碩根本就是在暗示與IU約會，網友也紛紛表示，「那個痣讓我想到某人」、「他們真的好低調好甜」、「好細節喔，尤其是臉上的痣」、「天啊一定還在交往」、「唉呦某人的男友好帥」。

有網友說，花瓣的圖案根本不是崔弟，而是「종덕」（Jong Duck）。（翻攝自IG）

不過也有粉絲指出，這根本不是崔弟，而是李鍾碩的卡通形象「종덕」（Jong Duck），所以與崔弟、IU一點關係都沒有。

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