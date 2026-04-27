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娛樂 電視

王俐人直播嬌喘「姊姊會癢」！驚噴超直白性愛宣言

〔記者傅茗渝／台北報導〕「熟齡女神」王俐人進軍成人平台直播引發轟動，昨（26）日晚間她迎來第二場直播，雖然風格轉向瑜珈教學被部分網友指太保守，但話題熱度絲毫不減。直播狂吸40萬鑽石打賞，王俐人更語出驚人分享床事細節，讓網友聽得臉紅心跳。

王俐人昨晚迎來第二場直播。（翻攝自SWAG）王俐人昨晚迎來第二場直播。（翻攝自SWAG）

昨晚王俐人參與《華語AV復興大作戰》，換上私藏的超緊身運動裝，與正妹女優蘇暢同框挑戰高難度瑜珈。保養得宜的她，隨著大幅度的彎腰與拉伸動作，火辣事業線與S曲線一覽無遺。由於運動強度高，王俐人一度嬌喘連連，甚至在互動環節中被工作人員搔癢，讓她忍不住發出令人遐想的嬌喊：「這樣不行，姊姊會癢，你很壞！」

王俐人緊身瑜珈服炸出事業線。（SWAG提供）王俐人緊身瑜珈服炸出事業線。（SWAG提供）

王俐人更直接拋開包袱，坦言「做瑜珈比做愛累」，並大方傳授自己的性愛觀點，自爆私下喜歡在下面，「你先讓我舒服，我才能讓你舒服！」還點名好萊塢巨星強尼戴普是性幻想對象。

49歲王俐人炸出事業線！合體AV女優玩開了。（翻攝自SWAG）49歲王俐人炸出事業線！合體AV女優玩開了。（翻攝自SWAG）

她甚至在鏡頭前大方公開性經驗次數，笑稱「10根手指頭數得出來」。面對直播間有酸民嘲諷她是「阿姨」或追問債務問題，王俐人展現強大心理素質，幽默回應：「都快50歲的人了！」更開玩笑說，自己今天吃了兩個漢堡，很擔心肚子遮不住。她一邊展現柔軟度一邊感嘆，雖然現在身體還能做簡單伸展，但已經無法像以前那樣輕鬆劈腿，更不忘自嘲感情觀：「現在感情上也不行劈腿了，因為我太專一了。」

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