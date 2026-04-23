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娛樂 最新消息

陳文茜震撼發聲！罹黑色素瘤4期「腫的像媽祖」 15腫瘤全死如殘骸

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深媒體人陳文茜對抗黑色素瘤第4期逾一年，她近日公開免疫治療過程，自嘲外貌腫脹但仍深感欣慰，全因「近15個腫瘤皆死如殘骸」，震撼的抗癌心境也立刻引起粉絲們關注。

陳文茜罹患第四期黑色素瘤，多次透過社群分享抗癌心路歷程。（翻攝自臉書）陳文茜罹患第四期黑色素瘤，多次透過社群分享抗癌心路歷程。（翻攝自臉書）

陳文茜回顧2024年12月28日接受首次免疫治療的經歷，當天下午3時15分自台大癌醫轉往台大醫院總院施打，由楊志新親自陪同。由於她使用的免疫藥物劑量為一般患者的3倍，加上本身有自體免疫疾病與腦下垂體腎上腺功能危機病史，醫療團隊評估可能引發心肌炎，嚴重甚至需動用葉克膜急救，過程風險極高。

儘管治療長達約6小時，陳文茜卻形容自己過程中相當從容，與醫療團隊談笑，還一邊吃巧克力與日本羊羹度過等待。治療後觀察期橫跨跨年夜，陳文茜在台大醫院15樓與陪病者訂Pizza、喝可樂迎接新年，甚至擠在窗邊遠望101煙火，感嘆「看煙火的多半是家屬，很少像我這樣的病人...」。

近日，陳文茜無意中看到這些往事不如煙的照片，煙火的模樣及聲音皆栩栩如生、生生如卷，才意識到自己原來已經走了這麼長遠的路，「才發現自己雖然現在外貌如媽祖娘娘的腫像，比起當時身上四個器官，現在近15個癌腫瘤皆死如殘骸，這是多麼大的福報。」也成為她撐過這段歷程的重要支撐。

黑色素瘤第4期屬於高惡性皮膚癌，癌細胞已擴散至遠端器官或淋巴，復發率與風險皆高，陳文茜坦言不願被存活率數據綁架心態，「它發生，就發生」，並感謝醫療團隊與上天，形容這一年「像朝陽也像廢墟」，未來的生命則如螢火蟲般「亮眼又脆弱」，展現堅韌與坦然面對生死的態度。

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