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王俐人SWAG性感大解放！下部作品確定了：要演未亡人

王俐人在SWAG上僅穿性感睡袍，創造驚人觀看次數。（翻攝自臉書、SWAG提供）王俐人在SWAG上僅穿性感睡袍，創造驚人觀看次數。（翻攝自臉書、SWAG提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕王俐人最近上SWAG引發熱烈討論，其實她今年才加入電影《終不悔 4:44》的拍攝劇組飾演未亡人，甚至素顏演出，令人期待她的表現。

現年49歲的王俐人仍保養得相當好，昨天登上成人平台SWAG直播，沒想到反應好得嚇人，最高同時觀看人數衝破5600人，超越館長、統神，更登上各家新聞的熱門排行榜，實在相當驚人。

王俐人在電影《終不悔 4:44》超齡演出。（方時娛樂提供）王俐人在電影《終不悔 4:44》超齡演出。（方時娛樂提供）

王俐人近年除了上通告之外，也有不少戲劇作品，今年1月，她與黃河、賴雅妍等人合作的電影《終不悔 4:44》開拍，該片由旅居紐約多年的台灣導演郭佩霖執導，希望透過極為內斂的敘事與影像語言，描繪人在面對摯愛離去後，那些難以言說卻真實存在的心境。

王俐人則飾演一名年過半百、丈夫因心臟病過世後獨自生活的女子。導演郭佩霖希望角色帶有華僑氣質，最好具備海外生活經驗，因此選擇畢業於美國名校哥倫比亞大學的巴納德學院的高材生，也就是王俐人來詮釋這位年輕時隨丈夫移民美國、經營中餐廳的女性。為了貼近角色，王俐人不僅為戲增重，也多以素顏上陣；據悉電影已經殺青，進入後製階段。

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