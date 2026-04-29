5月「強運王」揭曉！12星座聚焦下半場「4運齊飛」

5月運勢大洗牌！星座專家揭示，下半月強運回補4星座。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕5月的星象呈現「先苦後甜」的劇烈轉折。星座專家許睿光老師揭示，上半個月壓力炸鍋，應避免硬碰硬， 太陽、水星在金牛，與冥王星水瓶形成激烈相位，容易發生價值觀衝突、財務僵局或硬碰硬造成溝通障礙，這段時間金牛座、水瓶座、天蠍座、獅子座須特別注意。

下半個月走入資訊爆發期，太陽、水星、金星進入雙子，與冥王星三分相，象徵風象星座強大正能量，帶來科技AI相關產業的好消息，重量級貴人、新思維、新機會一次全報到，尤其是風象星座如雙子、水瓶等，將迎來事業、財運、桃花、健康4運齊飛的大好良機。

請繼續往下閱讀...

至於本月財運最旺的星座，除了雙子之外，金牛、魔羯也名列榜單

【好運旺旺4星座】

♊雙子：上半個月要按照自己的計劃好好的做準備動作，雖然有一點壓力，到了下半個月大放異彩，充滿自信，事業、財運、桃花望。

♒水瓶：上半個月多花心思處理家庭的事務，多溝通，避免鬧彆扭，下半個月桃花、投資走望，生活多采多姿。

♎天秤：上半個月會覺得人際卡卡的，財源卡卡的，還是要與人為善，搭建多方合作的橋樑，到下半個月東風一來，財運工作走旺。

♉金牛：上半個月會覺得比較壓迫，事情好像不太順利，特別是與職場上司的相處要多留意，到了下半個月，財運方面漸入佳境，有意外之財。

【運勢平穩4星座】

♐射手：上半個月工作忙碌，注意與職場同事的相處，容易鬧意見，也要注意到自己的健康，到了下半個月伴侶合夥走旺，帶來新機會。

♑魔羯：上半個月工作、感情都順利，就是財運卡卡的，也要注意與戀愛對象、子女方面的金錢壓力。下半個月工作上充滿靈感，財運走旺。

♍處女：上半個月生意、合作、投資都比較有卡關的感覺，持續投入，也注意到家人伴侶的財務是否會給你添麻煩。下半個月事業發光發亮，表現出色。

♓雙魚：上半個月各種人際溝通很多，但也要注意到溝通不良所造成的壓力與困難，下半個月家運走旺，意外好事發生。

「撐過這兩週就好！」許睿光預言5月轉機：上半月溝通卡死，下半月這星座財運意外降臨！（許睿光提供）

【加強戒備4星座】

♈牡羊：上半個月，看起來似乎有很多賺錢的機會，但卻一直有莫名的阻礙，加把勁！到了下半個月恢復正能量，人氣看漲，知名度上揚。

♌獅子：上半個月，職場工作的挑戰多壓力大，努力突破，最後能獲得肯定。下半個月，朋友圈熱絡，迎來好機會。

♋巨蟹：上半個月注意朋友圈是非，合夥、共同投資、金錢往來都不合適，有些想做的事，雖然心急卻也還不如預期，下半個月福報上門，有吉利的好事發生。

♏天蠍：上半個月伴侶合夥的壓力比較大，多注意到跟老公老婆、生意上合夥人的溝通，避免太固執硬碰硬。到了下半個月，各種合作、策略聯盟，能為你帶來偏財運。

☆命理說法僅供參考☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法