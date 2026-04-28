林智群揭判決書內幕 粿粿王子認賠100萬「背後主因不單純」

范姜彥豐（左起）去年心碎控訴「粿粿」江瑋琳婚內出軌「王子」邱勝翊，並提告求償100萬元慰撫金。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「粿粿」江瑋琳婚內出軌「王子」邱勝翊判決書確定公開！律師林智群今（28日）針對法院裁定公開判決書一事，直言本案關鍵在於2名被告選擇「認諾」，等同接受原告全部請求、願賠100萬元，此舉背後考量並不單純，除了讓訴訟快速落幕，也可能與判決書呈現方式與內容範圍有關。

林智群分析指出，所謂「認諾」在法律上幾乎等同於接受原告全部請求，也就是范姜彥豐要求100萬元慰撫金，粿粿與「王子」邱勝翊同意賠償，形同直接投降。他認為，這樣的選擇並非單純為了金額，而是試圖降低判決書揭露細節的風險，避免涉及曖昧對話或不堪內容被完整記錄。

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林智群進一步說明，過去不少侵害配偶權判決書中，常出現露骨對話甚至細節描寫，外界關注度極高，也讓當事人面臨嚴重形象衝擊，甚至被形容為「社會性死亡」，因此王子與粿粿選擇認諾，很可能是希望讓判決內容「簡化處理」，減少證據逐一列出的必要。

從法官角度來看，林智群指出既然被告對原告主張沒有爭執，法院在判決理由中也不需詳細逐條列出證據內容，因此最終公開的判決書，很可能呈現為結構簡單、內容相對「乾淨」的版本，與外界預期的爆料式細節有所落差。

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