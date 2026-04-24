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娛樂 日韓

獨缺松本潤！嵐最後倒數「娃娃竟五缺一」 日媒曝光內幕

松本潤並沒有出娃。（翻攝自IG）松本潤並沒有出娃。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本天團「嵐」結束團體活動進入倒數，昨天（23日）推出全新周邊商品，結果卻沒有松本潤的「娃」，引發熱議。

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這次推出的「娃娃」周邊，邀請大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也等人挑選過去演唱會的服裝，以此作為娃娃販售，一個娃娃售價3500日圓（約台幣）。不過這樣充滿紀念意義的商品，卻沒有松本潤的？網友紛紛表示，「這是討厭松本潤？」、「這跟本人的喜好有關嗎，既然粉絲想要，還是應該製作出來吧」。

根據《SmartFLASH》報導，一名娛樂記者透露，過去傑尼斯時期曾經有販售壓克力立牌，但並沒有推出處於休團階段的嵐的壓克力立牌，聽說原因就是受到松本潤的影響。該名娛樂記者進一步透露，嵐在團體的決策上，一直以來都是秉持著除非大家都同意，否則不勉強的立場。因此松本潤如果反對，成員尊重他的選擇也不奇怪。

不過娛樂記者認為，雖然這是松本潤身為藝術家的堅持，不過也有人認為他太過任性，眾說紛紜，「若是沒有官方說明，負面揣測恐怕甚囂塵上，為了讓粉絲安心，松本潤最好親自說明。」

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