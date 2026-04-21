金智媛轉型天才醫生 曝「不關機快充術」撐住高電力

金智媛私下靠「快充保養術」維持高電力美肌，成為粉絲心中的千金肌代表。（下載自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星金智媛自《淚之女王》創下收視神話，穩居韓國一線女演員之列，全亞洲都在關注「洪海仁」的下一步。近期金智媛的曝光度再度升溫，韓媒近日指出，金智媛已正式投入SBS年度醫療大戲 《Doctor X：白色黑手黨時代》（暫譯）的拍攝，該劇改編自經典日劇《派遣女醫X》，金智媛將飾演擁有神級醫術的天才外科醫生桂秀晶。

金智媛最新保養形象廣告照，以俐落短髮造型再展千金氣場。（下載自IG）

為了精準詮釋角色，她特別以全新俐落短髮造型亮相，俐落線條取代過往柔美長髮，不僅展現截然不同的幹練氣質，也大幅提升角色的專業感，被韓媒視為她繼《淚之女王》後的重要轉型之作，話題性十足。

請繼續往下閱讀...

除了戲劇動向引發關注，她近日為保養品牌THE WHOO后拍攝新品「重生秘帖NAD青春極效修護安瓶」形象照，同樣以短髮造型登場，冷冽中帶有優雅的視覺形象，迅速在韓媒與社群擴散，讓「財閥千金氣場」再次橫掃韓網關鍵字。

強調「少即是多」保養哲學，金智媛日常維持素顏或淡妝讓肌膚休息。（下載自IG）

過去就有不少網友好奇，在如此密集行程下，她究竟如何維持肌膚的「高電力」狀態。對此，金智媛也在訪談中分享自己的私房「快充」密技。身為標準宅女的她，始終秉持「少即是多」的原則，日常盡量維持素顏或淡妝，讓肌膚保有充足的休息空間。

以《淚之女王》「洪海仁」一角爆紅，金智媛下一步挑戰天才外科醫生。（下載自IG）

在保養步驟上，她習慣於晨間上妝前使用安瓶作為「貼妝神隊友」，透過溫和果酸成分快速平滑肌膚表層，使後續底妝更加服貼細緻，即便長時間拍攝也不易脫妝；而夜間則會以2至3滴搭配按摩進行「修復電力」，藉由高濃度成分在睡眠期間進行深層修護，改善疲勞狀態，讓隔天醒來依舊維持彈潤透亮的膚況，這個方式也被粉絲笑稱為「千金肌養成公式」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法