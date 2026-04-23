（影）王室最萌成員長大了 路易王子8歲新照曝光

威廉王儲和凱特王妃公布路易王子最新照片。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國王室最萌成員再度圈粉！路易王子迎來8歲生日，威廉與凱特罕見公開私下影片與照片，小王子真實模樣曝光後，瞬間融化全球粉絲。

肯辛頓宮23日釋出路易王子最新生日照，只見他身穿藍色毛衣，拉鍊隨性拉開，雙手交叉露出燦爛笑容，招牌門牙一露更顯俏皮可愛。陽光氣質完全遺傳爸媽優點，畫面一曝光，網友立刻暴動直呼太療癒。

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凱特王妃（前）牽著路易王子。（路透）

這組照片其實是在一家人前往康瓦爾度過復活節假期時拍攝。鏡頭下的路易王子活力滿滿，不只在沙灘奔跑、打板球，還直接跳進海裡戲水，玩到全身濕透也不在意，完全就是天真無邪的孩子模樣。

事實上，路易王子一直都是王室的開心果。每逢公開活動，他總能做出各種古靈精怪的表情，不時模仿哥哥喬治王子的動作，甚至還曾拉扯爸爸威廉的制服，逗得全場笑翻，也讓他人氣直線飆升，成為最受歡迎的小王子。

路易王子是英國王室中最萌成員。（法新社）

如今滿8歲的他，不只可愛，身分也備受關注。身為王位第四順位繼承人，未來角色逐漸受到期待。隨著英國王室持續精簡，路易與姊姊夏綠蒂都被視為下一代門面之一。

不過有哈利王子的前例，威廉與凱特對孩子教育格外謹慎，努力在王室責任與正常童年之間取得平衡。從這次曝光的生活畫面來看，路易王子依然保有最純真的一面，也讓外界更加期待他的成長。

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