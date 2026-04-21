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娛樂 音樂

才唱完4場大巨蛋 鄧紫棋和台灣又有夢幻連結 周杰倫回應了

鄧紫棋翻唱《愛琴海》，原唱周杰倫也誇好聽。（翻攝自IG）鄧紫棋翻唱《愛琴海》，原唱周杰倫也誇好聽。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕香港天后鄧紫棋前陣子才剛在台北大巨蛋完成4場精彩的「I AM GLORIA」演唱會，粉絲至今仍在回味她帶來的眾多好歌，以及在台上充滿勵志的談話，今（21日）鄧紫棋又和台灣有夢幻連結，因為她翻唱了「周董」周杰倫的最新歌曲，周董聽完也親自回應了。

周杰倫新歌在排行榜上有好成績。（杰威爾提供）周杰倫新歌在排行榜上有好成績。（杰威爾提供）

周董的新歌《愛琴海》MV，上線兩週點擊超過668萬次，今天鄧紫棋特別在社群分享她改編翻唱這首歌的影片，網友大讚好聽，她則幽默提到：「我本身愛琴又愛海，那不就是《愛琴海》？」

鄧紫棋開心翻唱周杰倫歌曲。（翻攝自IG）鄧紫棋開心翻唱周杰倫歌曲。（翻攝自IG）

聽完鄧紫棋的翻唱，周董則在社群以英文回覆鄧紫棋：「謝謝妳翻唱我的歌，聽起來很棒，讓我們透過音樂一起來療癒這個世界。」鄧紫棋則開心回應：「我的榮幸！讓我們持續療癒這世界吧。」

周董在Instagram擁有超過1123萬粉絲追蹤，鄧紫棋則有超過864萬粉絲，是台港最多追蹤粉絲數的男女歌手，兩人也各有多首破億點擊歌曲，今天透過音樂的夢幻連動，讓彼此歌迷再次感受到正能量。

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