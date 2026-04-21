豬哥亮最後通話曝光 余天哽咽回憶

〔記者鍾志均／台北報導〕由楊力州執導的紀錄片《高雄有顆藍寶石》自上映後口碑一路飆升，票房正式突破百萬，不只在高雄掀起熱潮，更在全台引爆一波「秀場回憶殺，不少圈內大咖都親自進場力挺，讓這顆「藍寶石」越磨越亮。

余天回憶與「秀場天王」豬哥亮的深厚交情。（高雄流行音樂中心提供）

最讓人動容的一場包場活動，來自已故秀場巨星林沖的兒子林凱文。他與好友號召親友進戲院觀影，現場不只製作了林沖的專屬扇子，還搬出等身人形立牌「陪看電影」。

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林凱文說道：「沒有幫爸爸留位子，因為他如果來，一定是在台上。」讓全場瞬間鼻酸又忍不住笑，彷彿那個熟悉的身影真的還在舞台中央。

資深藝人余天回憶與豬哥亮的最後一通電話，更讓觀眾情緒瞬間潰堤。即便病重，豬哥亮仍努力提起精神，希望老友能去探望，卻沒想到成了最後的告別。余天一句「他真的很有藝術天分」，說得輕，卻重得讓人心酸。

林沖兒子林凱文與聲色Sounds Good主理人林珮如，發起共同包場號召親友一同進戲院觀影。（高雄流行音樂中心提供）

《高雄有顆藍寶石》不只是懷舊，更是一次對娛樂文化的解剖。從80年代藍寶石大歌廳的輝煌，到後來逐漸沒落，電影揭開背後現實：錄影帶興起、觀眾分流，加上秀場藝人身價飆漲，最終讓經營成本失控。

但也正因如此，這部片才顯得格外珍貴。楊力州直言：「找到一個人，就像找到一段歷史的入口。」他希望年輕世代能透過這部片，看見在綜藝節目與網路娛樂之前，台灣曾有過一段野性、即時、充滿生命力的表演文化。他甚至笑說，希望觀眾看完能「跟著豬哥亮一起回去那個年代，再痛快罵一輪！」

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