自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

豬哥亮最後通話曝光 余天哽咽回憶

〔記者鍾志均／台北報導〕由楊力州執導的紀錄片《高雄有顆藍寶石》自上映後口碑一路飆升，票房正式突破百萬，不只在高雄掀起熱潮，更在全台引爆一波「秀場回憶殺，不少圈內大咖都親自進場力挺，讓這顆「藍寶石」越磨越亮。

余天回憶與「秀場天王」豬哥亮的深厚交情。（高雄流行音樂中心提供）余天回憶與「秀場天王」豬哥亮的深厚交情。（高雄流行音樂中心提供）

最讓人動容的一場包場活動，來自已故秀場巨星林沖的兒子林凱文。他與好友號召親友進戲院觀影，現場不只製作了林沖的專屬扇子，還搬出等身人形立牌「陪看電影」。

林凱文說道：「沒有幫爸爸留位子，因為他如果來，一定是在台上。」讓全場瞬間鼻酸又忍不住笑，彷彿那個熟悉的身影真的還在舞台中央。

資深藝人余天回憶與豬哥亮的最後一通電話，更讓觀眾情緒瞬間潰堤。即便病重，豬哥亮仍努力提起精神，希望老友能去探望，卻沒想到成了最後的告別。余天一句「他真的很有藝術天分」，說得輕，卻重得讓人心酸。

林沖兒子林凱文與聲色Sounds Good主理人林珮如，發起共同包場號召親友一同進戲院觀影。（高雄流行音樂中心提供）林沖兒子林凱文與聲色Sounds Good主理人林珮如，發起共同包場號召親友一同進戲院觀影。（高雄流行音樂中心提供）

《高雄有顆藍寶石》不只是懷舊，更是一次對娛樂文化的解剖。從80年代藍寶石大歌廳的輝煌，到後來逐漸沒落，電影揭開背後現實：錄影帶興起、觀眾分流，加上秀場藝人身價飆漲，最終讓經營成本失控。

但也正因如此，這部片才顯得格外珍貴。楊力州直言：「找到一個人，就像找到一段歷史的入口。」他希望年輕世代能透過這部片，看見在綜藝節目與網路娛樂之前，台灣曾有過一段野性、即時、充滿生命力的表演文化。他甚至笑說，希望觀眾看完能「跟著豬哥亮一起回去那個年代，再痛快罵一輪！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中