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娛樂 最新消息

58歲郭藹明素顏照流出 美貌搶鏡靚到發光

香港娛樂圈銀色夫妻檔劉青雲（右）與郭藹明，膝下雖無子女但恩愛如昔。（香港星島日報）香港娛樂圈銀色夫妻檔劉青雲（右）與郭藹明，膝下雖無子女但恩愛如昔。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕香港娛樂圈銀色夫妻檔劉青雲與郭藹明結婚多年，向來是圈中模範夫婦，二人世界過得甜蜜，近期夫妻倆投入於悠閒的旅遊生活，繼日前被網友在中國雲南、廣東及洛陽偶遇後，近日他們身影出現在貴州風景區，享受山水間寧靜。

從網友分享影片和照片，58歲郭藹明身穿淺藍色短袖襯衫搭配牛仔褲，頸部繫著一條鮮黃色絲巾，簡約造型增添了一抹亮色，最讓人驚嘆的是，她幾乎是全素顏出鏡，在沒有妝容加持下，皮膚依然白皙氣色紅潤，被讚「靚到發光」，臉上也掛著甜美笑容，散發由內而外的優雅氣質，完全看不出真實年齡，百分百凍齡美人。

郭藹明身旁的金馬影帝劉青雲，打扮極為樸素低調，完全融入遊客之中，毫無巨星架子。他身穿一件橙色T恤，頭戴一頂白色鴨舌帽，一身休閒裝扮顯得十分輕鬆自在。在旅途中，他時而安靜陪伴太太身旁，時而欣賞著周圍風景，全程表現非常放鬆，與普通出遊市民無異，盡顯親民。

值得一提的是，旅途中劉青雲被遊客認出後似乎有些害羞，非但沒有直視鏡頭，也默默地低下頭玩起了手機，但2人最終與一位幸運粉絲合照留念，親民作風獲一致好評。

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